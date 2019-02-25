Macron'dan Suriye açıklaması: ABD'nin kararını destekliyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD'nin yaklaşık 200 askerini bir süre daha Suriye'de bırakma kararından memnun olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü. İki lider görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"Fransa teröre karşı askeri ve siyasi olarak Irak'ın yanında olmaya devam edecek." ifadelerini kullanan Macron, ülkesinin savunma ve güvenlik konularında Irak ile iş birliğini güçlendireceğini belirtti.

Macron, Irak'ın bölgede önemli rol oynadığını ve ülkenin istikrara kavuşması için Fransa'nın desteğini sürdüreceğini söyledi.

Irak'ın Sincar kentinin yeniden inşasına 2 milyon avro katkıda bulunacaklarını ve bir hastanenin finansmanını sağlayacaklarını ifade eden Macron, Irak'a ayrıca 1 milyar avro vereceklerini dile getirdi.

"Karardan memnunuz"

Macron, ABD'nin yaklaşık 200 askerini bir süre daha Suriye'de bırakma kararına ilişkin, "Karardan memnuniyet duyuyorum. Bu karar özellikle SDG ve sahada DEAŞ'a karşı mücadele edenlerin yanında olma ihtiyacına cevap veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı, gelecek aylarda Irak'a bir ziyaret gerçekleştireceğini dile getirdi.

"Ülkelerinde yargılanacaklar"

Salih ise ülkesinin DEAŞ'a karşı verdiği mücadelede Fransa'nın ve uluslararası koalisyonun desteğinin önemli olduğunu kaydetti.

Bu desteğin artması, ülkede istikrarın ve düzenin oluşması gerektiğini dile getiren Salih, Fransa'nın Irak'ın önemli bir ortağı olduğunu vurguladı.

Salih, "13 Fransız DEAŞ üyesi terörist ülkesine teslim edildi ve ülkelerinde yargılanacaklar." ifadesini kullandı.