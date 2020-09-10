Macron'dan skandal 'Doğu Akdeniz' açıklaması! Yine Türkiye'yi suçladı

Doğu Akdeniz’de hasmane bit tutum sergileyerek Türkiye’ye karşı Yunanistan’a arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Türkiye’yi suçlayan açıklamalarına bir yenisi daha eklendi.

Yunanistan üzerinden Akdeniz’deki zenginliklere konma çabası içerisinde olan Macron, Atina yönetiminin hukuk tanımaz hamlelerini görmezden gelerek bölgedeki haklarını muhafaza eden Türkiye’yi suçlayan açıklamalarda bulunuyor.

Türkiye'yi hedef aldı

Macron son dakika yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimde Atina yönetimi ile dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, Türkiye’ye karşı Avrupa’nın ortak bir duruş sergilemesi gerektiğini belirtti. Macron, "Türkiye'ye karşı ortak bir 'Avrupa tutumu' oluşturmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı "daha iddialı, daha sıkı" olması gerektiğini dile getiren Macron, Akdeniz’de gerilimin tırmanmasını istemediklerini ancak Türkiye’nin belirli konularda niyetini netleştirmesi gerektiğini savundu.