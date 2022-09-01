Macron'dan küstah sözler: Türkiye'nin Rusya ile görüşen tek dünya gücü olmasını kim ister?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Fransız büyükelçilere hitap etti.

Konuşmasında Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşı değerlendiren Macron, Rusya ile diyalogun devam etmesini gerektiğini belirtti.

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaş süreciden hem Zelenski hem de Putin ile Avrupa'nın aksine ilişkilerini bitirmeyerek arabulucu rolü oynadı ve dünyayı tehdit eden tahıl krizinin çözülmesinde Türkiye'nin ana etken olmasını sağladı.

"Türkiye'nin Rusya ile görüşmeye devam eden tek dünya gücü olmasını kim ister?"

Macron, Türkiye'nin savaştaki arabuluculuk rolüne değinerek, "Türkiye'nin Rusya ile görüşmeye devam eden tek dünya gücü olmasını kim ister?" sözlerine yer verdi.

Türkiye'den rol çalmaya çalışıyor

Türkiye'den rol çalmaya çalışan ve arkaplanda Rusya ile Ukrayna arasındaki barış sürecine balta vurmaya çalıştığı ortaya çıkan Macron, Ukrayna'ya gönderdikleri silah desteği sayesinde Ukrayna'nın bu kadar uzun süre direnebildiğini iddia etti.

Macron uluslararası diplomaside kabul ve itibar görmüyor

Savaşın bitirilmesi için arabulucu olmak istediğini belirten Macron, "Rusya dahil tüm taraflarla konuşmalıyız" ifadelerine yer verdi.

Diğer yandan uzun süre Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk yapmaya çalışan Macron, iki taraftan da itibar görmedi. Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesindeki 'uzun masa' detayı, dünya kamuoyunda geniş yankı buldu.