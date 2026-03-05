  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Macron'dan İsrail'e kara harekatı uyarısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Hizbullah saldırıları durdurmalı, İsrail Lübnan'a kara harekatından kaçınmalı" açıklamasını yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Lübnan'ın yeniden savaşa sürüklenmesini önlemek için her şeyin yapılması gerektiğini" vurguladı.

Bu kapsamda daha önce ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü hatırlatan Macron, bugün üst düzey Lübnanlı yetkililer ile de Hizbullah ve İsrail'in Lübnan sınırında yürüttüğü askeri operasyonların sonlandırılmasına ilişkin bir plan oluşturmak üzere görüştüğünü duyurdu.

Macron, "Hizbullah, İsrail'e ateş açmayı derhal sonlandırmalı. İsrail, herhangi bir kara müdahalesinden veya Lübnan topraklarında geniş çaplı bir operasyondan kaçınmalıdır." ifadesini kullandı.

Lübnanlı yetkililerin, kendisine "Hizbullah'ın elinde bulunan noktaların kontrolünü ele geçirme ve ülkenin güvenliğinin sorumluluğunu tamamen üstlenme sözü verdiğini" aktaran Macron, Fransa'nın Lübnan silahlı kuvvetlerine desteği sürdüreceğinin altını çizdi.

Macron, "Fransa, Lübnan silahlı kuvvetleri ile işbirliğini güçlendirecek ve onlara zırhlı personel taşıyıcıları ile operasyonel ve lojistik destek sağlayacaktır." dedi.

"Fransa'nın Lübnan halkı ile dostluğunun bir kanıtı olarak" Lübnan'da yerinden edilen siviller için insani yardım göndereceğini açıklayan Macron, İran'ı da uyardı.

Macron, İran'ın "Lübnan'ı daha fazla Lübnanlılara ait olmayan bir savaşa sürüklememesini" isterken, İsrail'i de "gerilimi tırmandırmamaya" çağırdı.

 

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'tan itibaren düzenlediği hava saldırılarında, 102 kişinin öldüğünü, 638 kişinin yaralandığını bildirmişti.

