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Macron'dan flaş açıklama! 'Vatandaşlarla haydutları birbirine karıştırmıyorum'

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinde düzenlenen protesto gösterileriyle ilgili açıklama yaptı.

27 Kasım 2018 Salı 16:52
Macron'dan flaş açıklama! 'Vatandaşlarla haydutları birbirine karıştırmıyorum'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkenin yeni enerji politikalarını açıkladığı bir televizyon programında, petrol vergisinin protesto edilmesinin kendisine geri adım attırmayacağını söyledi ve “Vatandaşların talepleriyle haydutları birbirine karıştırmıyorum” dedi.

Fransa’da yeni petrol vergisini protesto eden vatandaşlar ülkenin pek çok kentinde gösteriler yaptı. Yapılan gösterilerde resmi kayıtlara göre iki kişi hayatını kaybederken 606 kişi yaralandı.

Fransa Finans Bakanı Bruno Le Marie Pazartesi günü yaptığı açıklamada protesto gösterilerini “ülkenin imajı açısından bir felaket” olarak değerlendirmişti.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 16:52
  1. Fransa
  2. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  3. açıklama

YORUM YAZ

  • Yunus16Yunus1621 dk önce
    MACRON FRANSA DA NELER OLUYOR? İNSANLARA KIYMA, DÖVMEYİN İNSANLARI DEMOKRATİK HAKLARINI KULLANIYORLAR.
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