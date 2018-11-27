Macron'dan flaş açıklama! 'Vatandaşlarla haydutları birbirine karıştırmıyorum'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkenin yeni enerji politikalarını açıkladığı bir televizyon programında, petrol vergisinin protesto edilmesinin kendisine geri adım attırmayacağını söyledi ve “Vatandaşların talepleriyle haydutları birbirine karıştırmıyorum” dedi.



Fransa’da yeni petrol vergisini protesto eden vatandaşlar ülkenin pek çok kentinde gösteriler yaptı. Yapılan gösterilerde resmi kayıtlara göre iki kişi hayatını kaybederken 606 kişi yaralandı.



Fransa Finans Bakanı Bruno Le Marie Pazartesi günü yaptığı açıklamada protesto gösterilerini “ülkenin imajı açısından bir felaket” olarak değerlendirmişti.