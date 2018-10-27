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Macron'dan dikkat çeken 4'lü Zirve paylaşımı

İstanbul'da düzenlenen 4'lü Suriye Zirvesi'ne katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya platformu Twitter'dan paylaşımda bulundu.

27 Ekim 2018 Cumartesi 16:43
Macron'dan dikkat çeken 4'lü Zirve paylaşımı

Vahdettin Köşkü'ndeki dörtlü zirveye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahipliği yapıyor. Zirve katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İstanbul'a inince sosyal medya heaabından bir paylaşımda bulundu.

Macron, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "İstanbul'a yeni geldim. Bugün burada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Putin ve Başbakan Merkel ile Suriye'de yeni bir insani krizi önlemek için kararlılığı sağlamaya çalışıyoruz."

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 16:43
  1. Fransa
  2. Macron
  3. İstanbul

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