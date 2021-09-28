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Dünya Macron'a yumurta atan genç akıl hastanesine kaldırıldı
Dünya

Macron'a yumurta atan genç akıl hastanesine kaldırıldı

Dün Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'a yumurtalı saldıran 19 yaşındaki genç, psikiyatrik değerlendirme sonrası akıl hastanesine kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 14:57:00 - 2021-09-28 14:58:11

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yumurta atan 19 yaşındaki öğrenci akıl hastanesine kaldırıldı. Independent'in haberine göre savcılar yaptığı açıklamada, Macron'a yumurta fırlatan 19 yaşındaki öğrencinin psikiyatrik bir değerlendirmeye tabi tutulduğunu ve muayeneden sonra bir akıl hastanesine kaldırıldığını duyurdu.

Yumurta kırılmadan geçti

Dün Lyon'daki uluslararası bir gıda fuarına katılan Macron'a fırlatılan yumurta omzundan kırılmadan geçmişti. Lyon savcıları, yumurtayı atan gencin gözaltına alındığını ve ''kamu yetkilisi konumundaki bir kişiye saldırı'' suçundan soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Yüzüne tokat yemişti

Macron, Haziran ayında benzer bir olayda yüzüne tokat yemişti. Macron, diğer Fransız cumhurbaşkanları gibi, özellikle Nisan ayında Fransa'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için kampanyalar ısınırken, halkla bir araya gelmekten hoşlanıyor. Macron henüz adaylığını açıklamadı, ancak açıklaması bekleniyor.

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