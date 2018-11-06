Macron'a suikast girişimi! Polis önledi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a suikast girişimi, ülke polisi tarafından önlenirken, 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.06 Kasım 2018 Salı 15:16
Fransa İstihbaratı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a suikast planlayan altı kişiyi gözaltına aldıklarını duyurdu.
Fransa İstihbaratı yapılan soruşturma kapsamında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a suikast girişimi planlayan altı kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Aşırı sağ eğilimliler
Fransız televizyonu BFM, tutuklanan altı kişinin aşırı sağ eğilimde olduğu iddiasına yer verdi.
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