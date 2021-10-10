Macron’a Osmanlı tepkisi

Macron’un Cezayir ve Türkiye hakkındaki açıklamalarına ilişkin soru sorulan Çavuşoğlu, son dönemde tarihi konularda yanlış yorum ve çarpıtmaların görüldüğünü belirterek, “Bu konuda Fransa’nın ne kadar samimi olduğuna dair soru işaretleri artmaya başladı. Özelikle tarihinde sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye’yi de bu tartışmaların içine çekmeye çalışması son derece yanlıştır. Cezayir de zaten bu konuda gerekli tepkiyi gösterdi” dedi.



Fransızlara yüzyüze konuşmayı öneren Türk Bakan, “Şu anda Fransa seçim atmosferine girmiş durumda ve seçimler sebebiyle Macron’un bu yollara tevessül ettiğini görüyoruz. Oysa gerek Fransa’da gerek başka ülkelerde bu tür ucuz yaklaşımların seçimlerde de bir faydası olmadığını gördük. Bizimle ilgili de söyleyecek bir sözü varsa arkamızdan değil, doğrudan yüzümüze söylesin. Tıpkı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı gibi” diye konuştu.