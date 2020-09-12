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Dünya Macron'a kötü haber
Dünya

Macron'a kötü haber

Türkiye'yi hedef alan açıklamaları ile büyük tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kabusu Sarı Yelekliler, dört ayın ardından tekrar ülke genelinde gösteriler düzenledi ve sokaklar yeniden hareketlendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 20:45:00 -
Macron'a kötü haber

Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ın sırtını sıvazlayan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı küstah sözlerle hedef alan Emmanuel Macron yönetimindeki Fransa'da Sarı Yelekliler tekrar sahalara döndü.

Macron'un korkulu rüyası Sarı Yelekliler'in eylemleri başkent Paris başta olmak üzere sokakları yeniden hareketlendirdi.

Başkent Paris’te bulunan Wagram Meydanı’nda toplanan göstericiler, Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı, pankartlar taşıdı.

Meydanda ve çevresindeki caddelerde eylemciler ve polisler arasında arbede yaşandı.

Fransa polisi, göstericilere biber gazı ile müdahalede bulundu.

Protestocuların bir kısmı bir çöp bidonu, bir aracı ve birkaç elektrikli scooterı yakarken, bir grup gösterici ise Bourse Meydanı’nda protesto gerçekleştirdi.

Paris Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Çok sayıda gözaltı var

Yapılan açıklamaya göre, Paris'teki gösteride 222 kişi gözaltına alındı.

Başkentteki eylemlerde yoğun güvenlik tedbirleri alan Fransa polisi, Sarı Yelekliler'in eylem yapma ihtimaline karşı Champs-Elysee Caddesi’nde de güvenlik önlemlerini artırdı.

Metro istasyonları kapatıldı

Eylemler sebebiyle 30 kadar metro istasyonunun ise kapatıldığı bildirildi.

Lyon, Bordeaux, Strazburg ve Toulouse gibi kentlerde de gösteriler yapıldı.

Sarı Yelekliler'in protestoları, akaryakıt zamlarına ve ekonomik koşullara tepki olarak 17 Kasım 2018 tarihinde patlak vermiş ardından Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşmüştü.

Polis şiddetine büyük tepki

Protestolardaki polis şiddeti ise Fransa'da tartışmalara sebep olmuştu.

Protestolar başladığından beri 11 kişi hayatını kaybederken Fransa polisinin müdahalesi sonucu ise yaklaşık 500 kişi yaralandı.

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Yorumlar

Adem sayılar

Emanuelmisin nesin lbtci sapik sen önce kendi memleketinin düzelt ...nu ye önce .....taaaaa 5000 km den burnunu sokma ...Reisden tokadı yersen bizde şamar oğlanı yaparız seni
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Alper

Lan ş....siz hadini bil yoksa sana hadini bildirir türk halkı önce sen geçmişini sorgula daha sonra fransayı nasıl yönetiyorsun ona ve daha sonra türkiyenin yüzde 52 oy alan baskaniyila uğraşma senin gibi ikinci turda seçilmedi hadini aşma yakında fransa halkı senin yüzüne tükürecek
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