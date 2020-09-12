Macron'a kötü haber

Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ın sırtını sıvazlayan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı küstah sözlerle hedef alan Emmanuel Macron yönetimindeki Fransa'da Sarı Yelekliler tekrar sahalara döndü.

Macron'un korkulu rüyası Sarı Yelekliler'in eylemleri başkent Paris başta olmak üzere sokakları yeniden hareketlendirdi.

Başkent Paris’te bulunan Wagram Meydanı’nda toplanan göstericiler, Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı, pankartlar taşıdı.

Meydanda ve çevresindeki caddelerde eylemciler ve polisler arasında arbede yaşandı.

Fransa polisi, göstericilere biber gazı ile müdahalede bulundu.

Protestocuların bir kısmı bir çöp bidonu, bir aracı ve birkaç elektrikli scooterı yakarken, bir grup gösterici ise Bourse Meydanı’nda protesto gerçekleştirdi.

Paris Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Çok sayıda gözaltı var

Yapılan açıklamaya göre, Paris'teki gösteride 222 kişi gözaltına alındı.

Başkentteki eylemlerde yoğun güvenlik tedbirleri alan Fransa polisi, Sarı Yelekliler'in eylem yapma ihtimaline karşı Champs-Elysee Caddesi’nde de güvenlik önlemlerini artırdı.

Metro istasyonları kapatıldı

Eylemler sebebiyle 30 kadar metro istasyonunun ise kapatıldığı bildirildi.

Lyon, Bordeaux, Strazburg ve Toulouse gibi kentlerde de gösteriler yapıldı.

Sarı Yelekliler'in protestoları, akaryakıt zamlarına ve ekonomik koşullara tepki olarak 17 Kasım 2018 tarihinde patlak vermiş ardından Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşmüştü.

Polis şiddetine büyük tepki

Protestolardaki polis şiddeti ise Fransa'da tartışmalara sebep olmuştu.

Protestolar başladığından beri 11 kişi hayatını kaybederken Fransa polisinin müdahalesi sonucu ise yaklaşık 500 kişi yaralandı.