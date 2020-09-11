Macron'a fena ayar! İbrahim Kalın efsane fotoğrafı paylaştı

Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki meşru faaliyetleri Yunanistan ile birlikte Fransa'da da hazımsızlığa neden oldu.

Paris ve Atina yönetimlerinin provokasyonları bölgede gerilimi tırmandıyor.

Macron'dan alçak sözler

Doğu Akdenizle ilgili Avrupa Birliği'ne (AB) çağrı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron haddini aşarak "Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Macron'un alçak sözlerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın efsane fotoğrafla cevap verdi.

"Sözü uzatıp kendimizi yormayalım" ifadesini kullanan Kalın'ın paylaşımı şu şekilde:

Sosyal medyanın efsaneleri arasından yer alan fotoğraf geçtiğimiz yaz Japonya'da düzenlenen G-20 zirvesinde çekilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o fotoğrafın çekildiği anda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Kıbrıs meselesiyle ilgili "Kıbrıs meselesinde sen bir defa konuşamazsın. Senin Kıbrıs'la yakından uzaktan alakan yok. Burada ben konuşurum, Yunanistan konuşur, İngiltere konuşur, AB konuşur ama sen konuşamazsın" demişti.

İşte o fotoğraf: