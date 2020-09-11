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Dünya Macron'a fena ayar! İbrahim Kalın efsane fotoğrafı paylaştı
Dünya

Macron'a fena ayar! İbrahim Kalın efsane fotoğrafı paylaştı

Haddini aşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Bizim sorunumuz Erdoğan'la" şeklindeki skandal sözlerine bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın, Erdoğan'ın Macron'un omzuna elini koyduğu ve sosyal medyanın efsaneleri arasına giren fotoğrafı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 10:24:00 -
Macron'a fena ayar! İbrahim Kalın efsane fotoğrafı paylaştı

Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki meşru faaliyetleri Yunanistan ile birlikte Fransa'da da hazımsızlığa neden oldu.

Paris ve Atina yönetimlerinin provokasyonları bölgede gerilimi tırmandıyor.

Macron'dan alçak sözler

Doğu Akdenizle ilgili Avrupa Birliği'ne (AB) çağrı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron haddini aşarak "Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Macron'un alçak sözlerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın efsane fotoğrafla cevap verdi.

"Sözü uzatıp kendimizi yormayalım" ifadesini kullanan Kalın'ın paylaşımı şu şekilde:

Sosyal medyanın efsaneleri arasından yer alan fotoğraf geçtiğimiz yaz Japonya'da düzenlenen G-20 zirvesinde çekilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o fotoğrafın çekildiği anda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Kıbrıs meselesiyle ilgili "Kıbrıs meselesinde sen bir defa konuşamazsın. Senin Kıbrıs'la yakından uzaktan alakan yok. Burada ben konuşurum, Yunanistan konuşur, İngiltere konuşur, AB konuşur ama sen konuşamazsın" demişti.

İşte o fotoğraf:

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Yorumlar

Yavuz 1517

Bizim sorunumuz ise HEPİNİZLE.
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Muşlu

Gönlümüzün kralısın çok yaşa Reis, bu hadsizlerin derslerini verirsin evvel Allah
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