Macron'a bir darbe daha: Kontrolü kaybetti

Fransa’da eski Cumhurbaşkanı adayı, aşırı sol hareket "Boyun Eğmeyen Fransa"'nın lideri ve milletvekili Jean-Luc Melenchon, France "Inter" radyosuna verdiği mülakatta, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tartışmasında destek vermeyeceğini, Macron’un durumun kontrolünü tamamen kaybettiğini söyledi.

Melenchon, daha önce Macron’u defalarca desteklediğini fakat artık yapabileceği en iyi şeyin sessiz kalmak olacağını belirtti.

"Durumun kontrolünü tamamen kaybetti"

Macron'un, Suriye ve Libya’da karşı karşıya geldiği Türkiye ile niye NATO’da müttefik olduğunu sorgulamadığını söyleyen Melenchon, "Dün akşam Cumhurbaşkanı (Macron) kimsenin sebebini anlamadığı bir dizi twit attı. Macron durumun kontrolünü tamamen kaybetti." ifadelerini kullandı.

"Fransa alay konusu oldu"

Melenchon, "Cumhurbaşkanı şimdi destek dilenmek yerine, stratejisinin ne olacağını düşünse iyi olur. Fransa alay konusu olmuş, (Macron) twit atmak dışında ne yapmayı planlıyor?" dedi.

Macron tarafından "İslamo-solcu" ya da "sol İslamcılar" olarak tanımlandıklarını anımsatan Melenchon, "Sanırım bizim desteğimizi istemiyor." ifadelerini kullandı.