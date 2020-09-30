Macron yine Türkiye'yi hedef aldı! Türkiye'den cevap gecikmedi

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz geriliminde Yunanistan'ın yanında yer alarak Türkiye'ye yönelik küstah sözler sarf eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında da Türkiye'yi hedef aldı.

Türkiye'yi hedef aldı

Fransa Cumhurbaşkanı, Letonya'daki ziyaretleri esnasında düzenlenen basın toplantısında Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalara ilişkin soruya Türkiye'yi hedef alarak cevap verdi. Türkiye'nin açıklamalarının Dağlık Karabağ'ın alınmasının meşru gösterir nitelikte olduğunu belirten Macron, "Türkiye'den bu konuda yapılan politik açıklamaları dinledim. Bunların düşüncesiz ve tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Fransa'nın temkinli ve Minks grubu içindeki tarafsız rolü gözönünde bulundurulduğunda Türkiye'nin savaşçıl açıklamaları nedeniyle özellikle de Ermenistan'a yönelik büyük endişe içindeyiz." dedi.

Çavuşoğlu'ndan cevap

Macron'un Türkiye'ye yönelik sözlerine Türkiye'den cevap gecikmedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macron'a cevap olarak "Fransa'nın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ı desteklemesi, işgali desteklemesi anlamına gelir. Tıpkı Libya'da olduğu gibi..." dedi.