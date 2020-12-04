  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Macron ve Sisi Paris'te görüşecek
Dünya

Macron ve Sisi Paris'te görüşecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 7 Aralık'ta başkent Paris'e ziyaret gerçekleştirecek Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Elysee Sarayı'nda görüşecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 03:46:00 -
Macron ve Sisi Paris'te görüşecek

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin Paris'i ziyaret edeceği belirtildi. Macron'un 7 Aralık'ta Elysee Sarayı'nda Sisi ile görüşeceği ifade edilen açıklamada, görüşmede Orta Doğu bölgesindeki krizler, Libya, Doğu Akdeniz ve Türkiye'nin ele alınacağı kaydedildi.

Açıklamada, bu ziyaretin Paris ile Kahire arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi amaçladığı aktarıldı.

Mısır'ın Orta Doğu'nun istikrarı için stratejik ve önemli ortak olduğu ifade edilen açıklamada, Sisi'nin Paris ziyaretinde Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile de bir araya geleceği belirtildi.


Sisi, Ekim 2017'de Paris'i ziyaret etmiş, Macron da Ocak 2019'da Mısır'a giderek Sisi ile görüşmüştü.

Mısır, Fransa'nın en çok silah ve savaş uçağı satışı yaptığı ülkelerin başında geliyor.

Aralarında Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İnsan Hakları Ligi (LDH) ve Mısır'daki bazı kuruluşların bulunduğu 18 uluslararası insan hakları örgütü, yaptığı ortak yazılı açıklamada, Macron'a Paris'e ziyaret gerçekleştirecek Sisi'ye "insan hakları ihlalleri" konusunda baskı yapması çağrısında bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan üzücü haberi dünyaya duyurdu
Dünya

Azerbaycan üzücü haberi dünyaya duyurdu

Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtaran Azerbaycan çatışmalarda 2 bin 783 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
AK Parti’nin adayı HDP’yi 3’e CHP’yi 5’e katladı
Gündem

AK Parti’nin adayı HDP’yi 3’e CHP’yi 5’e katladı

Siverek ilçesi Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın'ın istifası sonrası belediye meclisinin yaptığı seçimde, AK Parti’nin adayı Ayşe Çakmak, HDP’y..
Erdoğan bu fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor
Gündem

Erdoğan bu fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri hakkındaki rezil sözleri nedeniyle büyük tepki çeken CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın şehit cenazesindek..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay