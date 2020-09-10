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Aktüel Macron: Türkiye ile AB arasındaki görüşmelerin faydalı olduğunu düşünüyorum
Aktüel

Macron: Türkiye ile AB arasındaki görüşmelerin faydalı olduğunu düşünüyorum

Yeniakit Publisher
2020-09-10 23:31:44 -
Macron: Türkiye ile AB arasındaki görüşmelerin faydalı olduğunu düşünüyorum

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Türkiye ile AB arasındaki görüşmelerin her iki taraf için faydalı olduğunu düşünüyorum. Ekonomi ve enerji alanında ortak ajanda tekrar ortaya çıkabilir." dedi.

Fransa'nın ev sahipliğinde Korsika adasında İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan'ın katılımıyla Avrupa Birliği (AB) Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi (Med7) düzenlendi.

Zirve sonrasında gerçekleşen ortak basın toplantısında konuşan Macron, "AB üyesi ülkeler olarak Akdeniz konusunda yapıcı politikamız olmalı." diye konuştu.

Midilli Adası'ndaki Moria sığınmacı kampında çıkan yangından dolayı Yunanistan ile dayanışma içerisinde olduğunu ifade eden Macron, ülkesinin ve Almanya'nın Yunanistan'dan 18 yaşından küçük sığınmacılar kabul edeceğini söyledi.

Macron, Avrupa'nın göç konusunda kapsamlı politikanın geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye ile 2016'da yapılan göç anlaşmasının canlandırılması gerektiği üzerinde durduklarını belirten Macron, geri kabul mekanizması tekrar yürürlüğe girmesini istediklerini dile getirdi.

Macron, Doğu Akdeniz konusunda AB üyesi ülkelerin egemenliklerine ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve tansiyonun düşürülmesi için ortak bir plan belirlediklerini söyledi.

"Tek taraflı provokasyonlara ve sondaj çalışmalarına karşı (Güney) Kıbrıs (Rum Yönetimi) ve Yunanistan'a karşı dayanışma içerisindeyiz. Bölgede diyalog oluşturmak ve denge kurmanın yollarını bulma hususlarını AB Liderler Zirvesi'ne taşıma konusunda ortak irade bulunuyor." ifadelerini kullanan Macron, bu konuda AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e güvendiklerini kaydetti.

Macron, "Amacımız, bölgede istikrarın sağlanması için Türkiye ile normal ilişki kurmak, tek taraflı eylemlerin ve sondaj çalışmaların son bulması, Libya'da silah ambargosuna saygı gösterilmesi, bölgedeki sorunların uluslararası mecralarda müzakere edilmesidir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile AB arasındaki görüşmelerin her iki taraf için faydalı olduğunu düşünüyorum. Ekonomi ve enerji alanında ortak ajanda tekrar ortaya çıkabilir." değerlendirmesinde bulunan Macron, zirve öncesinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile baş başa görüştü.

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