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Dünya Macron sen bu işi beceremedin: Fransa'da yeni enflasyon rekoru!
Dünya

Macron sen bu işi beceremedin: Fransa'da yeni enflasyon rekoru!

Euro Bölgesi'nin ikinci en büyük ekonomisinde enflayson Haziran'da da yükselişini sürdürerek rekor tazeledi. Halkta ise ekonomiye dönük 'Macron bu işi beceremedi' söylemleri gün geçtikçe artıyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 10:43:00 -
Macron sen bu işi beceremedin: Fransa'da yeni enflasyon rekoru!

Fransa İstatistik Ajansı'nın açıkladığı verilere göre enflasyon Haziran'da enerji ve gıda maliyetlerindeki sert artışın etkisiyle yıllık yüzde 5,8'den yüzde 6,5'e yükseldi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tahmini de bu yöndeydi.

Enflasyon aylık bazda yüzde 0,8 arttı, beklenti yüzde 0,9'du.

Euro Bölgesi'nin ikinci en büyük ekonomisi olan Fransa'da açıklanan rakam, AMB'nin Temmuz'da 25 baz puanın üzerinde faiz artışı tartışmalarını alevlendirebilir.

Dün açıklanan veriye göre İspanya'da enflasyon yüzde 10 ile çift haneye ulaşmış, Almanya'da ise tahminlerin altında gerçekleşmişti.

Enerji maliyetlerindeki artışı frenlemek için yaklaşık 25 milyar euro'luk harcama yapan Fransa hükümeti enflasyonu bir miktar dizginlemeyi başaran ülkelerden biri oldu. Ancak bu çabalara rağmen ülkede Tüketici Güveni ve ekonomi enflasyondaki artıştan darbe aldı.

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Yorumlar

Ahmet

Yeniakit, sen ciddimisin ? Macron beceremedi, peki bizim Cumhurbaşkanımıza ne demek istiyorsun ?
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