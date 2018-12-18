Macron 'Sarı Yelekliler'i suçladı: Bütçe açığı...
Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un Sarı Yelekliler'e verdiği tavizler sebebiyle ek borçlanmanın artacağı ve bütçe açığının 2019'da yüzde 3'ün üzerine çıkacağı bildirildi.18 Aralık 2018 Salı 03:16
Fransa'nın 2019 yılı bütçe açığının Maastricht antlaşmasıyla belirlenen istikrar kriterlerini ihlal edeceği ve borçlanma üst sınırını aşacağı açıklandı.
Fransa Başbakanı Edouard Philippe Les Echos gazetesine verdiği mülakatta ek borçlanma ihtiyacının muhtemelen Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 3,2'sini bulacağını söyledi. İstikrar paktına göre Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin bütçe açığının GSYH'nın yüzde 3'ünü aşmaması gerekiyor.
Sarı Yelekliler'in yoğun protestolarına hedef olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un karşıtlarına verdiği tavizin bütçe gelirlerinde 2 milyar Euro'luk açık vermesine yol açacağına dikkat çekiliyor.
2018 yılında bütçe açığını GSYH'nin yüzde 2,6'sında tutmayı başaran Fransa bütçesinin önümüzdeki yıl yüzde 2,8 oranında açık vereceği tahmin edilmekteydi.
Fransa Ulusal Parlamentosu Başkanı Richard Ferrand 2019 yılında ek borçlanma ihtiyacının yüzde 3,4'ü bulabileceğini ve Cumhurbaşkanı Macron'un göstericileri verdiği tavizlerin bütçe gelirlerinin 10 milyar euro azalmasına yol açabileceğini söyledi.
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