0553 313 94 23

Macron, Putin ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: - "Soçi'de mutabakata varıldığı üzere İdlib'de ateşkesin sağlanması gerekiyor"- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin:- "İdlib'de bize ait hava üssüne birçok saldırı girişimi oldu. Bu nedenle Rusya, Suriye ordusunun İdlib'deki teröristlere karşı çabalarını destekliyor"

19 Ağustos 2019 Pazartesi 20:30
Macron, Putin ile görüştü

BREGANÇON (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'ye ilişkin, "Soçi'de mutabakata varıldığı üzere İdlib'de ateşkesin sağlanması gerekiyor." dedi.

Macron, ülkenin güneyinde bulunan ve yaz tatilini geçirdiği Bregançon Kalesi'nde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile basın toplantısı düzenledi.

Toplantıdan sonra mevkidaşıyla yapacağı görüşmede, Ukrayna, İran ve Suriye'yi ele alacağı bilgisini paylaşan Macron, Ukrayna konusunda Normandiya formatında (Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa) gelecek haftalarda bir zirvenin düzenlenmesini istediğini belirtti.

Macron, İdlib'de yaşanan durum nedeniyle endişeli olduklarını vurgulayarak, "İdlib'de, sivil halk bombaların altında yaşıyor ve özellikle çocuklar ölüyor. Soçi'de mutabakata varıldığı üzere İdlib'de ateşkesin sağlanması gerekiyor. (Beşşar Esed) Rejimin düzenlediği saldırılar, çocukların ölmesine neden oluyor." diye konuştu.

- "Mayıs'ta Putin'in daveti üzerine Rusya'ya ziyarette bulunacağım"

Bu konularda Rusya ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkinin önem kazandığını belirten Macron, mayısta Putin'in daveti üzerine Rusya'ya ziyarette bulunacağını açıkladı.

Macron, Rusya ile AB arasındaki ilişkide "Ukrayna" sorununun bulunduğunu ve bunun çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya'nın Avrupa'da yeri olduğunu belirten Macron, Moskova Şehir Meclisi seçimlerinde bağımsız adayların kaydının kabul edilmemesi nedeniyle düzenlenen gösterilere saygı duyulmasını ve adayların başvurularının geri çevrilmemesini istedi.

- "Teröristler, İdlib'in yüzde 90'ını kontrol ediyor"

Putin ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşme hakkında Macron'a bilgi vereceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Önceden teröristler, İdlib'in yüzde 50'sini kontrol ederken, şu anda ise yüzde 90'ını kontrol ediyor ve saldırılar bu bölgeden düzenleniyor. İdlib'deki teröristler, buradan dünyanın farklı bölgelerine de hareket ediyor. Bu çok tehlikeli bir şey. İdlib'de bize ait hava üssüne birçok saldırı girişimi oldu. Bu nedenle Rusya, Suriye ordusunun İdlib'deki teröristlere karşı çabalarını destekliyor."

Macron ile yapacağı görüşmede, Libya'yı da ele alacaklarını, bu konuda Fransa'nın pozisyonunu öğrenmek istediğini belirten Putin, Fransa'nın Avrupa'da Rusya'nın önemli ortağı olduğunun altını çizdi.

- "Rusya'da da aynı olayların yaşanmasını istemiyoruz"

Putin, Ukrayna konusunda Normandiya Formatı'nın alternatifi olmadığını dile getirdi.

Fransa'nın uluslararası güvenlik konusunda önemli kararlar aldığına işaret eden Putin, Rusya'nın Avrupa Konseyi'ne geri dönmesinde Fransa'nın önemli rol oynadığını belirtti.

Putin, Moskova'daki gösterilere ilişkin vatandaşların eylem hakkına sahip olduğuna ancak yasalara uymaları gerektiğine de dikkati çekerek, "Bunu burada söylemek çok uygun değil ancak Fransa'da sarı yeleklilerin eylemleri oldu ve 11 kişi öldü. Rusya'da da aynı olayların yaşanmasını istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 20:30
  1. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  2. İdlib
  3. Normandiya formatı
  4. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Pakdemirli: “Bu gece ilk defa koordinasyon amacıyla gece uçuşu gerçekleşecek”
    1. Bakan Pakdemirli: “Bu gece ilk defa..
    2. Kaymakam Ürkmezer’den Yazıköy arsaları..
    3. Elmas, Fenerbahçe-Gazşehir maçını..
    4. Belediyeye kayyım atanmıştı! Mardin..
    5. Macron, Putin ile görüştü
    6. Bakan Yardımcısı Dursun’un cenazesi..
    7. Dünyayı ayağa kaldıracak adım! ABD..
    8. Süper Lig ilk hafta maç sonuçları puan..
    9. Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Gazişehir..
    10. Kadıköy’de yeniler ilk 11’de
    11. Fenerbahçe’nin ilk golü Moses’tan
    12. Emre Belözoğlu bin 542 gün sonra..
    13. Giresun Belediyesi’nden sünnet şöleni
    14. Hatay’da 3 aracın karıştığı kazada 6..
    15. Recep Baştuğ kimdir Garanti Bankası..
    16. Isparta’da hükümetin zam teklifine..
    17. Karabük'te trafik kazası: 5 yaralı
    18. Galatasaray, Konyaspor maçının..
    19. Fenerbahçe Gazişehir maçı canlı izle
    20. Zeytinburnu'nda cinayet zanlısı..
    21. Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 4..
    22. Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep..
    23. IKBY'den "Petrol gelirini Bağdat'a..
    24. Güneysuspor’da 7 hentbolcu ile imzalar..
    25. Adıyaman'da ördek figürlü mozaik bulundu
    26. Mardin’de gösteri ve yürüyüşlere 30..
    27. Başkan Erdoğan uyarmıştı! ABD yine yaptı
    28. Kayseri İncesu TOKİ 200 konutları ne..
    29. Bakan Yardımcısının hayatını..
    30. GÜNCELLEME - Sudan'ın devrik lideri..
    Şamil Tayyar'dan çok sert tepki: Samimiyetsizliktir, ciddiyetsizliktir, aymazlıktır
    Şamil Tayyar'dan çok sert tepki: Samimiyetsizliktir, ciddiyetsizliktir, aymazlıktır
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!