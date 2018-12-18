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Macron internet devlerine karşı harekete geçti

"Sosyal ağlar ve televizyon programları demokrasi için bir zehirdir" sözleriyle Sarı Yelekliler'in sosyal medyadan örgütlenmesine tepki gösteren Macron internetin dev şirketlerine karşı harekete geçti. Google, Apple, Facebook, Amazon gibi şirketlerin, Fransa'da elde ettikleri gelir üzerinden gelecek yıl itibarıyla vergilendirileceğini duyuruldu.

18 Aralık 2018 Salı 21:46
Macron internet devlerine karşı harekete geçti

Fransa'da Cumhrubaşkanı Emmanuel Macron'un, "Sosyal medya zehirdir" sözü karşılık buluyor.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire,  2019 itibarıyla teknoloji ve sanal mecralara vergilendirme getirileceğini duyurdu.

500 milyon Euro'yu buldu

Le Maire, düzenlediği basın toplantısında, Google, Apple, Facebook, Amazon gibi şirketlerin, Fransa'daki gelirleri üzerinden 1 Ocak 2019 itibarıyla vergilendirileceğini söyledi.

Bu miktarın 500 milyon euroyu bulduğunu ifade eden Le Maire, Alman Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştüğünü ve kendisiyle internet devlerinin, AB üyesi ülkelerde de elde ettikleri gelir üzerinden vergilendirilmesi için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Düşük vergi veriyorlar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen yıl eylülde yaptığı açıklamada, uluslararası internet şirketlerinin, AB üyesi ülkelerde elde ettikleri gelir üzerinden vergilendirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Oyunun kurallarına uymayan internet devlerine ilişkin, daha etkili düzenlemeler istiyoruz." demişti.

Google, Apple, Facebook ve Amazon gibi şirketler, Avrupa kamuoyunda, gelirlerini, elde ettikleri ülkede değil de daha düşük vergi ödeyebildikleri ülkede beyan ettikleri için eleştiriliyor.

Macron'dan internet çağrısı

Akaryakıt zammına karşı 17 Kasım’da başlayan ancak, daha sonra iktidara yönelik öfkeye dönüşen protesto gösterilerine karşı çıkış yolu arayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Sosyal ağlar ve televizyon programları demokrasi için bir zehirdir.” açıklamasını yaparak, internet mecralarını hedef göstermişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 21:46
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