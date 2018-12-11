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Macron geri adım atmaya devam ediyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sarı yelekliler protestosuyla ilgili yaptığı açıklamada, servet vergisinin yeniden düzenlenmeyeceğini söyledi.

11 Aralık 2018 Salı 12:24
Macron geri adım atmaya devam ediyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçekleştirdiği televizyon yayınında halka seslendi. Bazı vatandaşları kırdığının farkında olduğunu söyleyen Macron, ‘sarı yelekliler’ protestoları sonrasında bazı acil önlemler alındığını ancak servet vergisinin yeniden düzenlenmeyeceğini açıkladı.

Bir televizyon yayını gerçekleştiren Emmanuel Macron, protestocuların daha fazla gösteri düzenlemesinin önüne geçmek amacıyla asgari ücrete zam ve vergi imtiyazı sözü verdi.

Macron, seçildiği günden bu yana zaman zaman yeteri kadar hızlı önlem alınmadığını itiraf etti ve protestocuların sesini ve haklı itirazlarına kulak verdiğini söyledi.

Yayınlanan kayıtta, son dört haftadır gerçekleştirilen protestoların ülkeyi derinlemesine etkilediğini ve haklı bir sebeple başlayan protestoların zaman zaman 'kabul edilemez şiddet eylemleri’ne dönüştüğünü söyledi.

'2 bin euronun altına kazanan kişilerden vergi alınmayacak'

Zorluk çeken işçileri için, 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücrete 100 euro zam yapılacağını duyuran Macron, işçilerin yaptığı fazla mesailerin gelir vergisinden muaf olacağını ve emekli aylığı 2 bin euronun altında kazanan kişilerden vergi alınmayacağını duyurdu.

Macron’un açıklamalarının gecikmiş ve yetersiz olduğunu söyleyen ‘sarı yelekliler’den bir sözcü, daha fazla ödeme, daha az vergi ve daha yüksek alım gücü istediklerini belirtti ve “Biz ekmek isterken Macron bize kırıntı veriyor” dedi.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 12:24
  1. Fransa
  2. Macron
  3. sarı yelekliler protestosu

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  • Yunus16Yunus1647 dk önce
    MESELE ZAM VERGİ DEĞİL!!! GERİ VİTES YAPARSAN ABD NİN EMRİNDEN ÇIKAMAZSIN.
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