Macron Çin'den yardım istedi

Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Macron’la bir araya geldi. Görüşme öncesi kısa bir açıklama yapan Macron, “Ukrayna'daki Rus saldırganlığı (uluslararası) istikrara bir darbe vurdu. Rusya'yı yeniden mantıklı düşünmeye ve herkesi yeniden müzakere masasına oturtma konusunda size güvenebileceğimi biliyorum." dedi.

Pekin’in Moskova’yı ikna etmesi konusundaki Macron’un çağrısına açık bir yanıt vermekten kaçınan Şi Cinping, "barış görüşmeleri en kısa zamanda başlamalı." dedi.

Çinli lider, "tüm tarafların meşru güvenlik kaygılarının" dikkate alınması gerektiğini belirterek, hükümetlerin "krizi daha da kötüleştirecek ve hatta kontrolden çıkaracak adımlar atmaktan kaçınması gerektiği" görüşünü dile getirdi.

Şi Cinping, özellikle gelişmekte olan ülkeler için gıda ve enerji tedarikindeki kesintileri azaltmak için işbirliği çağrısında bulundu.

Bu arada AFP'nin diplomatik kaynaklardan aktardığına göre Şi Cinping, Macron'a Zelensky ile telefonda görüşme sözü verdi.

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Şi Cinping'in Rusya'nın işgalinin ardından Zelensky ile görüşmediğine işaret eden diplomatik kaynaklar bu görüşmenin önemine işaret ediyor.

Zelensky, geçen ay Şi Cinping'i Ukrayna'ya davet etmişti.

Macron ise Çin lideri Şi’den Rusya'ya nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin uluslararası kurallara uyması için baskı yapmasını istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin'in bir ülkenin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulunan Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne verdiği desteğe atıfta bulundu.

Macron, "Kalıcı bir barış sağlamalıyız, bunun Fransa ve Avrupa için olduğu kadar Çin için de önemli bir konu olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçen ay Belarus’ta nükleer taktik silahları konuşlandırma kararı, bir yılı aşkın süren savaşta “gerginliğin tırmanmasına yol açacak yeni bir adım” olarak değerlendirilmişti.

Macron'un Çin’e yaptığı ziyarete AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de eşlik ediyor.

Avrupa Birliği’nin Çin’le imzalamış olduğu yatırım anlaşmasını 2021 yılında askıya almasının ardından AB temsilcisinin de bu ziyarette yer alması Brüksel ve Pekin ilişkilerinin geleceği açısından önem taşıyor.

Macron, Pekin’e vardığında basına yaptığı açıklamada Avrupa'nın Çin ile ticari ve diplomatik bağların azaltılmasına karşı çıkmasını gerektiğini belirterek, bazılarının Çin ile Batı asında "kaçınılmaz bir sarmal" olarak gördüğü gerilimi reddetmesi gerektiğini söylemişti.

Reuters ise bazı yorumculara atıfta bulunarak Pekin’e karşı ılımlı bir mesaj verecek Macron ve daha sert mesaj vermesi beklenen von der Leyen’nın Çin ile ilişkilerde “iyi polis”, “kötü polis” rolünü oynayacağı görüşünü dile getiriyor.

Bu arada Çin’de devlet kontrolündeki Global Times, Macron’un ziyaretinin Pekin ve Paris arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin ve karşılıklı güven ve anlayışın güçlenmesine katkı vereceğini yazdı.

Macron’un ziyaretine 50’ye yakın şirketin üst düzey yöneticisi de katılıyor.

Fransa, Avrupa ülkeleri içinde Almanya ve Hollanda'nın ardından Çin'in en büyük üçüncü ortağı konumunda bulunuyor.

Çin ayrıca Macron'un Çin ile Batı arasında artan jeopolitik rekabette üçüncü bir yol arayışı öneren fikirlerini Avrupa ile son dönemde bozulan ilişkilerini düzeltmek için fırsat olarak görüyor.

Bu arada NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin, Çin'in Rusya'ya silah yardımı sağlamasının "tarihi hata" olacağı konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

Stoltenberg, iki günlük NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın sonunda basın toplantısı düzenledi.

Müttefiklerin, Finlandiya'nın üyeliğini memnuniyetle karşıladığını belirten Stoltenberg, "Müttefikler ayrıca İsveç'in mümkün olan en kısa sürede üye olması gerektiği konusunda hemfikirler." dedi.

Stoltenberg, toplantıda Ukrayna'ya verilecek kısa ve uzun dönemli askeri desteğin etraflıca ele alındığını ifade ederek, söz konusu ülkenin "geleceğinin NATO'da olduğunu" söyledi.

Ukrayna'nın ne zaman üye olacağıyla ilgili soru üzerine Stoltenberg, bunun ülkenin bağımsız ve demokratik olmasına bağlı olduğunu, şimdi ise Rus saldırısı altında olduğu için bu kriterlerin karşılanmadığını kaydetti.

Stoltenberg, Asya-Pasifik bölgesinden ortak ülkelerin de katıldığı toplantıda Çin'in Rusya ile giderek artan işbirliğini ele aldıklarını bildirdi.

Çin'in Rusya'nın saldırganlığını kınamayı reddettiğini, ekonomisini desteklediğini, Rus propagandasını yansıttığını ve ikilinin Asya-Pasifik bölgesindeki ortak askeri faaliyetlerini hızlandırdığını dile getiren Stoltenberg, müttefiklerin, Çin'in Rusya'ya askeri yardım sağlamasının derin sonuçlarıyla "tarihi bir hata" olacağı konusunda net olduğunu belirtti.

Stoltenberg, "Çin'i düşman olarak görmüyoruz ancak Çin'in iddialı davranışının çıkarlarımıza, değerlerimize ve güvenliğimize meydan okuduğunu Stratejik Konsept belgesinde açıkça belirttik." diye konuştu.

Kaynak: Euronews