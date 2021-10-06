Macron çıldıracak! Fransa'yı bırakıp Türkiye'yle anlaştılar

Afrika kıtası genelindeki askeri ve istihbarat gelişmelerine yer veren Africa Intelligence sitesinin 24 Eylül tarihli ve "Fransa askeri ihtiyaç fazlalıklarını Gine Körfezi'ndeki ülkelere aktarırken bazı Sahel ülkeleri daha yüksek seviyeli bir işbirliği için sıkıştırıyor" başlıklı haberinde bölgede bulunan Çad, Gana ve Nijer gibi ülkelerin Fransa'nın eski tip askeri donanım ve araçlarını almak istemediği ve daha sofistike eğitimler ve ekipmanlar istediği bilgisine yer verildi. Sahel bölgesi ülkelerin Fransa'nın 2. el ve eski silahlarıyla ekipmanlarından dolayı memnuniyetsiz olmalarının önemli bir sebebi de Türkiye'nin bölge ülkelerine yeni tip silah, mühimmat ve askeri araçlar satması. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, yeni ihracat kalemleri, Türkiye'yi, Fransa karşısında askeri sektörde bölgede ciddi bir rakip haline getirdi.

Son iki yılda imzalanan anlaşmalar

● 2019 Şubat ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çad Cumhurbaşkanı Idris Debi Itno'nın katılımıyla iki ülke arasında 'Askeri İşbirliği Çerçeve Anlaşması' imzalandı.

● Otokar firması da aynı yıl Aralık ayında Gana Cumhuriyeti'ne 30 adet Cobra ve Cobra 2 taktik tekerlekli zırhlı araç ihraç etti. 2020 yılında Türkiye'nin ülkeye savunma ihracatı 24 milyon 688 bin dolar olarak gerçekleşti.

● 2021 yılının ilk 8 ayında Türkiye'nin Burkina Faso'ya yaptığı ihracat 6 milyon 934 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'den öncelikli alınan ürünler arasında zırhlı araç Cobra, ASFAT tarafından üretilen 4 mekanik mayın temizleme teçhizatı yer alıyor.

● Nijer ile 2020'nin Temmuz ayında imzalanan anlaşmalar içerisinde bulunan 'Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması' kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Nijer'de askeri üs kurması da bekleniyor.

Kaynak: Akşam Gazetesi