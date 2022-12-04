Macron: Batı, Rusya'ya garantiler vermeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Rusya konusunda çıkış geldi.

Macron, Batı olarak Rusya'nın güvenlik garantilerine olan ihtiyacını nasıl ele alacaklarını düşünmeleri gerektiğini söyledi.

TF1 televizyonuna konuşan Macron, Avrupa'nın gelecekteki güvenlik mimarisini hazırlaması gerektiğini vurguladı.

Macron, "Bu, ele almamız gereken temel noktalardan birinin, Başkan Putin'in her zaman söylediği gibi, NATO'nun kapılarına kadar gelmesi ve Rusya'yı tehdit edebilecek silahların konuşlandırılması korkusu olduğu anlamına geliyor." dedi.

Fransız lider, "Bu konu barış konularının bir parçası olacak, bu yüzden ne yapmaya hazır olduğumuzu, müttefiklerimizi ve üye devletlerimizi nasıl koruyacağımızı ve müzakere masasına döndüğü gün Rusya'ya nasıl garantiler vereceğimizi hazırlamamız gerekiyor." diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, Putin ile ancak Rus ordusunun savaşı sona erdirmekle ilgilendiğini ortaya koyması halinde konuşacağını söylemesine rağmen, Rusya ve ABD bu hafta prensipte müzakerelere açık olduklarını bildirdi.

Ukrayna ve Batı'daki birçok kişi, yaklaşık 10 aylık savaşın ardından Putin'i tavizlerle ödüllendirecek herhangi bir müzakereye karşı çıkıyor.

Ancak Macron'un sözleri, Moskova'nın güvenlik garantilerine olan ihtiyacına olumlu yaklaştığını gösteriyor.

Putin, 24 Şubat'ta başlayan savaş öncesi Macron ile Moskova'da düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya'nın Batı'dan üç ana güvenlik talebine yanıt almaya çalışacağını söylemişti.

Bunlar, "NATO genişlemesinin sonlandırılması, Rusya sınırlarının yakınında füze konuşlandırılmaması ve NATO'nun Avrupa'daki askeri altyapısının 1997 seviyelerine düşürülmesi." şeklinde sıralanmıştı.