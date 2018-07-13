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Macron Başkan Erdoğan'ı finale davet etti

NATO Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Başkan Erdoğan'ı Rusya'daki final maçına davet etti. Erdoğan Macron'a "Yeni hükümet kurduk, işlerimiz yoğun" cevabını verdi.

13 Temmuz 2018 Cuma 09:10
Macron Başkan Erdoğan'ı finale davet etti

24 Haziran seçimlerinde aldığı zaferin ardından NATO Zirvesi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tüm dikkatleri üzerine çekti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile oldukça samimi olduğu gözlenen Başkan Erdoğan'ın temasları zirvenin ikinci gününde de devam etti.

RUSYA'YA DAVET

Macron ile ikili görüşme gerçekleştiren Başkan Erdoğan, Rusya'daki Dünya Kupası final karşılaşması için davet aldı.

"YOĞUNUZ"

Erdoğan, Macron'un bu davetine karşılık, "Yeni hükümet kurduk yoğunuz. Televizyondan takip edeceğiz." diyerek başarılar diledi.

 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 09:10
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