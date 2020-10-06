Macron başarısızlığını örtmek için ‘Müslümanları seçti’

Adalet ve Hürriyet Komitesi Başkanı, insan hakları aktivisti Yasir Louati, Macron’un kimlik sorunu üzerindeki konuşmasının tam bir hezimet ve başarısızlık olduğunu belirtti. “Macron “ayrılıkçı fikirlerle mücadele” gibi bir konuyu, dış ve iç politika, salgınla mücadele ve ekonomideki başarısızlıkları örtmek adına ortaya attı” diyen Louati, popülerliği düşen Macron’un seçimlere bir buçuk yıl kala suni bir gündem oluşturduğunu, kötü gidişat için Müslümanları günah keçisi olarak seçtiğini dile getirdi.



“Ayrılıkçı ifadesi, olmayan bir sorunun fitilini ateşledi”



Louati, “Fransa Cumhurbaşkanı, ayrılıkçı ifadesini kullanarak var olmayan bir sorunun fitilini ateşledi. Fransa’da hiçbir organizasyon, grup veya milletin ayrılıkçı bir talebi yok” diye konuştu. “Ayrılıkçı” ifadesinin Fransa’nın sömürgecilik döneminden kalma bir terim olduğunun altını çizen Yasir Louati, “Bu, entegrasyonu reddeden insanları müdahalemizle entegre edeceğiz demek. Macron, ülkede yaşayan tüm Arapları, Afrikalıları, Asyalıları hedefe koydu” değerlendirmesinde bulundu. Fransa’daki aşırı sağcıların yabancılara yönelik birçok suç işlediğini ve silahlandığını vurgulayan Louati, “Macron, bunlara değinmedi. Asıl tehlike olan aşırı sağcıları görmezden gelerek olmayan ama paranoyasını yaşadığı bir tehlike ortaya attı, Müslümanları hedefe koydu. Ve bu aşırı sağcılar için daha çok bilenme ve saldırma zemini oluşturacak” ifadelerini kullandı. Louati, kiliselerdeki taciz olaylarında kimsenin papazların suçunu Hristiyanlığa atmadığını ya da İsrail’in Filistin’deki zulümlerini Museviliğin problemi olarak görmediğini hatırlattı. Müslümanların, Fransa’da sadece eşit vatandaş gibi muamele görmek, polis şiddetinden ve ayrımcılığa maruz kalmadan yaşamak istediğinin altını çizen Louati, “Fakat, biz bunları talep ettiğimizde ayrılıkçılıkla itham ediliyoruz” dedi.



Fransa’daki Müslümanlar Macron’un hedefinde



Pakistan asıllı Fransız İslamolog ve İlahiyatçı Shakeel Sıddık da “Fransa’daki Müslümanların bugün kendisi gibi düşünmediği için Macron’un hedefinde olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Macron’un başarısızlıklarını örtmek ekonomik sıkıntılar, ve salgın krizi nedeniyle sokaklara dökülen Fransızları oyalamak için suni gündem oluşturma çabasına girdiğini vurguladı. Sıddık, Macron’un bir ülkenin cumhurbaşkanına yakışmayacak bir söyleme giriştiğine, kendi vazifesini bırakarak sosyolog, ve din adamı rolüne büründüğüne dikkati çekti. Macron’un İslam’ı aslından, bağlamından koparma, manipüle etme gayretinde olduğunu söyleyen Sıddık, “Fransa’daki hiçbir uzman, entelektüel ve akademisyen buna taraftar değil. Çünkü herkes böylesi adımların asıl kötü sonuçlar doğuracağının farkında” diye konuştu.