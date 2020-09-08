Macron Akdeniz ülkelerini toplayacak

Münübe Yılmaz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aralarında Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın da olduğu 6 Akdeniz ülkesini Türkiye'yi tartışmak için Korsika Adası'nda toplayacak. Macron'un, Güney Avrupa Ülkeleri Birliği Forumu'nda Türkiye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliği ele alacağı duyuruldu. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada Perşembe günü Fransa'nın Korsika Adası'nda düzenlenecek olan Forum'a Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Malta, Güney Kıbrıs ve Yunanistan katılacak ve toplantının ana gündem maddesi ise "Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerde uzlaşının geliştirilmesi" olacak. Fransa hükümeti, forumda öncelikli olarak Akdeniz'de yaşanan sorunların tartışılacağını ve MED7 olarak bilinen ülkelerin bölgedeki işbirliği dinamiği için fikir alışverişinde bulunacağını aktardı. Fransa hükümeti yaptığı açıklamada "Forumdaki görüşmeler Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimler bağlamında Avrupa Konseyi'nin Türkiye ile ilişkiler konusunda 24-25 Eylül tarihlerinde alacağı kararların belirlenmesi hususuna da yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı. Macron'un Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim hususunda Yunanistan Başbakanı Kriakos Micotakis ile de özel bir görüşme yapacağı belirtildi. Toplantıda Türkiye'nin dışında. Avrupa'daki önemli sorunlar olan Avrupa'yı kurtarma planı, iklim, Brexit ve göç gibi konularında tartışılması bekleniyor.