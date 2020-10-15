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Dünya Macron açıkladı! Fransa'da sokağa çıkma yasağı
Dünya

Macron açıkladı! Fransa'da sokağa çıkma yasağı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'in de dahil olduğu 8 büyük kentte cumartesi gününden itibaren akşam 21.00 ile sabah 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 16:14:00 -
Macron açıkladı! Fransa'da sokağa çıkma yasağı

Fransa'da 17 Ekim Cumartesi gecesinden itibaren, başkent Paris ve banliyöleri ile Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marsilya, Rouen, Toulouse ve Montpellier kentlerinde 21.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Ülkede Kovid-19 salgını tekrar artmaya başlarken, hastanede tedavi görenlerin sayısı 25 Haziran'dan sonra ilk kez 9 bini geçti.

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Yorumlar

isimsiz

yunanistan ile her gün iş birliği yapıp islama savaş açarsa olacağı buydu.
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ortacag engizisyon hacli-emperyalist yonetim fasizme evrildi!

beter ol macron
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