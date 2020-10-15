Macron açıkladı! Fransa'da sokağa çıkma yasağı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'in de dahil olduğu 8 büyük kentte cumartesi gününden itibaren akşam 21.00 ile sabah 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Fransa'da 17 Ekim Cumartesi gecesinden itibaren, başkent Paris ve banliyöleri ile Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marsilya, Rouen, Toulouse ve Montpellier kentlerinde 21.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Ülkede Kovid-19 salgını tekrar artmaya başlarken, hastanede tedavi görenlerin sayısı 25 Haziran'dan sonra ilk kez 9 bini geçti.