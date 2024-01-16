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Siyaset Maçoğlu için karar verildi! Bakalım zengin komünistlerden oy alabilecek mi?
Siyaset

Maçoğlu için karar verildi! Bakalım zengin komünistlerden oy alabilecek mi?

Yeniakit Publisher
2024-01-16 20:26:00 - 2024-01-16 21:46:25
Maçoğlu için karar verildi! Bakalım zengin komünistlerden oy alabilecek mi?

Zengin sosyete komünistlerin dolu olduğu İstanbul'un Kadıköy ilçesinde CHP'nin düşman ilan ettiği Fatih Maçoğlu aday oldu.

Kadıköy'den aday olacağı konuşulduğundan beri CHP'lilerin bir anda hedefe koyduğu, "Komünist Başkan" diye pohpohlanan Fatih Maçoğlu yol ve dava arkadaşlarıyla ters düştü.

TKP ve SMF'nin yaptığı ortak açıklamada, Maçoğlu'nun Kadıköy adayı olacağı belirtildi.

Açıklamada, "Fatih Mehmet Maçoğlu’nun Türkiye Komünist Partisi’nden Kadıköy Halk Dayanışması Adayı olarak yerel seçimlerde Kadıköy Belediye Başkan Adayı gösterilmesine karar verilmiştir." denildi.

Maçoğlu'nun Tunceli'de aldığı oy oranına, sosyetik komünistlerin çoğunlukta olduğu Kadıköy'de ulaşıp ulaşmayacağı merakla bekleniyor.

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