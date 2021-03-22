Maçlar seyircili oynanacak mı? Tarih veren Nihat Özdemir'den önemli açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 'beUNITED' programında Türk futbolunda merak edilenleri anlattı.

Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçlar için de konuşan Özdemir, önemli açıklamalarda bulundu.

Özdemir yaptığı açıklamada, "Kulüpler, pandemi döneminde neredeyse %30-35 civarında gelir kaybına uğradı. Kulüplerimiz büyük sıkıntıya düştüler. Biz bu yolda yürürken, TFF olarak tek başımıza karar alamıyoruz. TFF'nin bir sağlık kurulu, onun pandemi grubu var. Aldığımız her kararda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ile sürekli görüşmeler yapıyoruz. Bu aşamada herhangi bir şekilde seyircili oynamayı kolay görmüyoruz. 1 Nisan'a kadar seyircisiz oynatma kararımız devam edecek. 1 Nisan'da Sağlık Bakanımızla görüşüp, karar vermek istiyoruz. Bunun kararını, TFF tek başına alamaz. Şampiyonlar Ligi finalini seyircili oynamak istiyoruz, UEFA da bunu istiyor. 1 Nisan'da Fahrettin Koca'yla yapacağımız toplantıda, o maçın seyircili oynanması için istişare edeceğiz." ifadelerini kullandı.