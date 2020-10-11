Maçlar seyircili oynanacak mı son durum | Koronavirüs salgını sebebiyle 2019-2020 sezonuna uzunca bir süre ara verildi. Şampiyon ise temmuz ayının son haftasında belli oldu. Süper Lig'de 2020-2021 sezonu eylül ayında başladı. Ancak müsabakalar seyircisiz oynanıyor. Peki, maçlar ne zaman seyircili oynanacak?

Maçlar seyircili oynanacak mı?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF 1. Lig, TFF.2 Lig ve TFF 3. Lig maçları locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyircili oynanacağı belirtildi. Alınan bu karar 17 Ekim 2020 itibariyle uygulanmaya başlanacak.