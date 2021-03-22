Koronavirüs salgını sağlık, ekonomi, eğitim başta olmak üzere tüm alanları olumsuz etkiledi. Salgından olumsuz etkilenen alanlardan biri de hiç kuşkusuz spor oldu. Spor müsabakaları için seyirci olmazsa olmaz unsurlardan biridir. Seyircisiz oynanan karşılaşmaların tadı tuzu olmadı ta ki koronavirüse kadar. Salgın sebebiyle futbol müsabakalarına seyirci alınmıyor. Futbolseverler tribünlerin ne zaman eski neşesine kavuşacağını merak ediyor. Peki, TFF’nin seyircili oynama kararı ne?

Maçlar ne zaman seyircili oynanacak? Nisan ayında maçlar seyircili mi?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir katıldığı bir canlı yayında, maçların seyircili oynanıp oynanmayacağı konusunda değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, “Biz bu aşamada, herhangi bir şekilde seyircili oynamayı kolay görmüyoruz. Nisan'da bir durum değerlendirmesi yapacağız, aşılanma durumu nedir, vaka sayısı nereye gidiyor, ona göre karar vereceğiz” dedi.