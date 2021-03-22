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Spor Maçlar ne zaman seyircili oynanacak? Nisan ayında maçlar seyircili mi?
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Maçlar ne zaman seyircili oynanacak? Nisan ayında maçlar seyircili mi?

Ne zaman statlara seyirci alınacak? Koronavirüs salgını spor müsabakalarını da etkiledi. Koronavirüs salgını sebebiyle neredeyse bir yıldır maçlar seyircisiz oynanıyor. Futbolseverler seyircili maçların ne zaman oynanacağını araştırıyor. Peki, maçlara ne zaman seyirci alınır?

Yeniakit Publisher
2021-03-22 00:40:00 -
Maçlar ne zaman seyircili oynanacak? Nisan ayında maçlar seyircili mi?

Koronavirüs salgını sağlık, ekonomi, eğitim başta olmak üzere tüm alanları olumsuz etkiledi. Salgından olumsuz etkilenen alanlardan biri de hiç kuşkusuz spor oldu. Spor müsabakaları için seyirci olmazsa olmaz unsurlardan biridir. Seyircisiz oynanan karşılaşmaların tadı tuzu olmadı ta ki koronavirüse kadar. Salgın sebebiyle futbol müsabakalarına seyirci alınmıyor. Futbolseverler tribünlerin ne zaman eski neşesine kavuşacağını merak ediyor. Peki, TFF’nin seyircili oynama kararı ne?

Maçlar ne zaman seyircili oynanacak? Nisan ayında maçlar seyircili mi?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir katıldığı bir canlı yayında, maçların seyircili oynanıp oynanmayacağı konusunda değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, “Biz bu aşamada, herhangi bir şekilde seyircili oynamayı kolay görmüyoruz. Nisan'da bir durum değerlendirmesi yapacağız, aşılanma durumu nedir, vaka sayısı nereye gidiyor, ona göre karar vereceğiz” dedi.

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