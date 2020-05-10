Maçka Belediye Başkanı Koçhan, belediye hoparlöründen Anneler Günü'nü kutladı

TRABZON (AA) - Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Anneler Günü dolayısıyla belediyenin hoparlöründen annelere seslendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evde kalan anneleri unutmayan Koçhan, ilçedeki annelerin gününü belediyenin hoparlöründen yaptığı anonsla kutladı.

Koçhan, yaptığı anonsta, iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin timsali annelerin, "Anneler Günü"nü kutlamanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde olduklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Anne, bakışlarıyla içimizi güneş gibi aydınlatan, gülüşüyle gönüllerimizi ferahlatan, gözlerinde baharın tazeliği, ayakları altına cennetlerin serildiği kutsal varlıktır. Bizleri canından, ruhundan, özünden bir parça olarak gören ve tüm hayatını bizim hayatımızın daha iyi olması için harcayan annelerimizin hakkı asla ödenemez. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere en değerli varlığımız, baş tacımız annelerimizi sevgi ve saygı ile selamlıyor, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

Koçhan, anonsla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan annelere moral olması, bu özel günde kendilerini yalnız hissetmemeleri için böyle bir şey yapmak istediğini belirterek "Her zaman annelerimizin ve vatandaşlarımızın yanlarındayız." dedi.







