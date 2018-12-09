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"Maçın sonu trajik oldu"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde konuk ettiği Türk Telekom'a 89-86 mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Özhan Çıvgın, Türk Telekom karşısında özellikle ikinci yarıda iyi mücadele etmelerine rağmen mağlup olduklarını bildirdi.

09 Aralık 2018 Pazar 11:40
"Maçın sonu trajik oldu"

Özhan Çıvgın, yaptığı açıklamada, Türk Telekom karşısında ikinci yarıda taraftarlarının desteğiyle daha sert bir oyun ortaya koyduklarını belirtti. Maçı kazanabilecek noktaya getirdiklerini ifade eden Çıvgın, şunları kaydetti:

"Maçın sonu trajik oldu. Kazandık derken kaybettik maçı. Maçın sonundaki atışların kaçması, faullerin kaçması... Bunların bir nedeni yorgunluk, kısıtlı rotasyonla oynamak zorunda kaldık. Özellikle ikinci yarı iyi mücadele ettik, iyi savaştık. Kazanmayı çok istiyorduk, maalesef olmadı. Bir an önce sakat oyuncularımızın dönmesi lazım. Çünkü çok yoğun bir tempoda oynuyoruz. Kısıtlı rotasyonla eldeki oyuncuların da verimi düşüyor, Çünkü oyuncular uzun süre sahada kalıyor. Maçın sonunda iyi oynaması gereken oyuncular maalesef yorgunlukla beraber, onlar da kötü oynuyorlar."

İzmir temsilcisi, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 10. maçında 6. yenilgisini aldı.

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda yoluna devam eden Pınar Karşıyaka, ikinci tur I Grubu'nun ilk maçında 12 Aralık Çarşamba günü Macaristan'da Szolnoki Olaj'la karşılaşacak. Yeşil-kırmızılı ekip ligde ise 15 Aralık Cumartesi günü Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'a konuk olacak.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 11:40
  1. İzmir
  2. Basketbol
  3. Özhan Çıvgın
  4. Pınar Karşıyaka

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