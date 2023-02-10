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Spor Maçın gelirleri depremzedelere
Spor

Maçın gelirleri depremzedelere

Trabzonspor yönetimi, yaşanan deprem felaketinin ardından Konferans Ligi'nde Basel ile 16 Şubat'ta Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynayacakları karşılaşma için UEFA ile bir dizi görüşmede bulundu. Görüşme sonucuna göre, maçın bütün gelirleri depremzedelere gönderilecek.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 13:48:00 -
Maçın gelirleri depremzedelere

UEFA yetkilileri, karşılaşmanın belirlenen tarih ve günde oynanmasını istedi. Bordo-mavili kulübün Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Basel mücadelesinin tüm bilet gelirlerinin deprem bölgesine bağışlanacağını açıkladı. Ağaoğlu, ayrıca Almanya'da 50 bin kişilik stadyumda büyük bir takımla maç yaparak oradaki gelirlerler ile de depremden etkilenen vatandaşlara yardım etmeyi planladıklarını açıkladı. 

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