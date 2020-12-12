Maçın ardından açıklama yaptı: Böyle devam ettiği sürece...

Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Trabzonspor'la 0-0 berabere kaldıkları maç sonrasında açıklamalar yaptı.

"Böyle devam ettiği sürece..."

Aybaba maç sonu, "Galatasaray maçının son 35 dakikasından başlayarak bugüne kadar pozisyon vermedik ve 22 pozisyona girdik. Böyle devam ettiği sürece istediğimizi alacağız. Rakibe hiç pozisyon vermiyoruz muhtemelen. Pozisyona giriyoruz ama sonlandıramıyoruz. Bir yerden sonra döner inşallah bu durum. Oyuncularımdan çok memnunum. Gol atsak oyunun ikinci perdesi açılacak ama bir türlü o perdeyi açamıyoruz. Daha farklı bir yere gidecek maçı maalesef berabere bitiriyoruz. İnşallah bundan sonraki maçları kazanmaya çalışacağız." açıklamasında bulundu.