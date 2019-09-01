GİRESUN (AA) - TFF 1. Ligin 3'üncü haftasında sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kalan Giresunspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri,"Son dakika golü de olsa bir puan aldık. Hani hiç yoktan iyidir." dedi.

Sözeri, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, rakiplerini hafta boyuna iyi analiz ettiklerini ve ona göre taktiksel bir strateji hazırladıklarını söyledi.

Özellikle ilk yarı her şeyin istedikleri gibi gittiğini, golü de bulduklarını ifade eden Sözeri, "Bugün savaşmamız gerekiyordu, ilk yarı çok savaştık. Hiç pozisyon vermedik gibi bir durum oldu." diye konuştu.

Sözeri, ikinci yarıda hiç pozisyon yokken kontra ataktan gol yemelerinin oyuncularının demoralize olmalarına neden olduğuna aktararak, şöyle devam etti:

"Biraz kırılgan bir takım olduk. Çünkü ilk maçı puansız kapatmak takımızı maalesef o pozisyona itti. Golü yedikten sonraki 15-20 dakikayı iyi analiz etmemiz lazım. İkinci golü yiyene kadar çok kötü oynadık. Kırıldık, sanki 1-1 iken maç bitti. Bu maçı çeviremeyiz moduna girdi oyuncularımız."

Son dakikalarda rakipleri karşısında etkili oyun ortaya koyduklarını da vurgulayan Sözeri, "Çift santrfora döndük. Son dakika golü de olsa bir puan aldık. Hani hiç yoktan iyidir. İki haftadır oynadığımız oyun, verdiğimiz mücadele bize yakışmıyordu. Bugün özellikle ilk yarı verdiğimiz mücadele takdire şayan." değerlendirmesinde bulundu.

Sözeri, yeni bir takım olduklarını dile getirerek, belli bir sürece ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Transfer döneminin yarın sona erdiğini de anımsatan Sözeri, kulübün bütçesi ölçüsünde takıma bir kaç takviye yapılabileceğini sözlerine ekledi.





-Hatayspor cephesi





Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise Giresunspor'un istekli ve kenetlenmiş bir şekilde mücadele edeceğini bildiklerini ve ona göre maça hazırlandıklarını ifade etti.

"İlk yarıda iki takımda çok fazla pozisyona giremedi. Ama bir fark vardı Giresunspor bizden daha fazla istekli, mücadeleciydi." diyen Palut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun karşılığını attıkları ekstra bir golle aldılar. İkinci yarının başı itibariyle takımım sahaya kendi karakterini koymaya başladı. Bu da oyunu tamamen bize döndürdü. İki golle skor üstünlüğünü ele aldık. Ondan sonra da skoru artırabileceğimiz çok büyük alanlar vardı. Giresunspor takımında bir moral motivasyon sıkıntısı vardı ama son bir tempo koyup maçı bitirmeyi başaramadık. Giresunspor son anlarda golü buldu. İkinci yarı takımın ben oynadığı oyundan mutluyum. Bu bize önümüzdeki haftalar için umut veriyor."



