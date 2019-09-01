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Maçın ardından

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:- "İlk yarıdan memnun değilim ama ikinci yarıdaki oyundan memnunum"- Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica:- "Sahada mücadele ettik, yüreğimizle oynadık, bir puanı kazandık"

01 Eylül 2019 Pazar 22:37
Maçın ardından

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Gazişehir Gaziantep maçının ilk yarısındaki oyundan memnun olmadığını, ikinci yarıdaki oyunu ise beğendiğini söyledi.

Çalımbay, Süper Lig'de 1-1 sona eren Sivasspor-Gazişehir Gaziantep maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, 3 puan hedefiyle maça çıktıklarını ancak bunu başaramadıklarını belirtti.

İlk yarıda geçen hafta Çaykur Rizespor karşılaşmasında olduğu gibi iyi oynamadıklarına dikkati çeken Çalımbay, şöyle konuştu:

"İkinci yarı hem taktik hem de oyuncu değişikliğine gittim. İkinci yarıdaki oyunumuz çok pozitifti, yakaladığımız pozisyonlar çoktu ama maalesef özellikle son paslarda dikkatli olamadık. İyi pozisyonlar geldi, güzel pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Sonradan giren arkadaşlarımızın hepsi de çok etkili oynadı ve golü bulduk ama galibiyeti getiren golü bulamadık. Bu ligde iyi yerlere gelmemiz gerekiyorsa ikinci yarıda oynadığımız oyunun çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Bazı arkadaşlarımızla tek tek konuşacağız. Kapasitelerinin çok çok üstüne çıkmaları gerekiyor ki biz istediğimiz yere gelelim. Milli maç arasını çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. İlk yarıdan memnun değilim ama ikinci yarıdaki oyundan memnunum."

Transferin sorulması üzerine Çalımbay, "Kadromuzdaki arkadaşlarımız kapasitelerinin üzerine çıkarlarsa sıkıntı yaşamayız ama çıkmazsa sıkıntı yaşarız. Hele hele bugün bazı arkadaşlarımızdan hiç memnun değildik, beklediğimizin çok çok altındaydı. Bize maç kazandıracak arkadaşların çok formda olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çalımbay, Gazişehir Gaziantep maçının ardından oyunculara 3 gün izin verdiğini ve perşembe günü yeniden toplanacaklarını dile getirdi.


- Sumudica: "Yüreğimizle oynadık"


Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica da oyundan çok memnun olduğunu vurguladı.

Silahlarının sahada mücadele etmek olduğunun altını çizen Sumudica, "Çünkü yeni takım kurduk, 16 yeni oyuncu aramıza katıldı. Sahada mücadele ettik, yüreğimizle oynadık, bir puanı kazandık." ifadelerini kullandı.

Ligde Beşiktaş'ın, Cumhuriyet Kupası'nda Fenerbahçe'nin Sivas'ta kaybettiği maçları anımsatan Sumudica, şunları kaydetti:

"Gerçekten çok mutluyum. Zamana ihtiyacımız var. Her geçen maç üstüne koyuyoruz. Bugün 4 puan yaptık. Zor bir ligde oynuyoruz, mücadele etmemiz gerektiğini biliyoruz. Her iki taraf için hak edilmiş bir sonuçtu. İkinci yarı rakibimiz bizi zorladı, üzerimize gelmeye başladı, 2 forvetle oynadı. Ben 3'lü stopere geçtim. Adam adama oynamak zor oluyordu o yüzden 3'lü sisteme geçtim. Orada topları kaybettik. Sonuçta 1 puan aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

Kendilerini desteklemek için Gaziantep'ten gelen taraftarlara da teşekkür eden Sumudica, "Şehir dışından beklemediğim bir taraftar topluluğu geldi, çok mutluyum. Herkese buradan bir söz vermek istiyorum; Bu mücadele devam edecek, ben bu takımı ligde tutacağım." dedi.

Sumudica, milli maçlar nedeniyle oyunculara 2 gün izin verdiğini, daha sonra da Beşiktaş maçına hazırlanacaklarını belirtti.

Transferin sorulması üzerine de Sumudica, "Başkanımız bana oyuncu listesi gönderdi. Ben seçtim bazı oyuncuları, şimdi sıra onda. O seçecek çünkü oyuncunun maaşlarını o ödeyecek." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 22:37
  1. Futbol
  2. Gazişehir Gaziantep
  3. Marius Sumidica
  4. Rıza Çalımbay
  5. Sivasspor

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