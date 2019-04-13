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Maçın ardından

- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı:"İlk yarı itibarıyla doğru oyun vardı. İkinci yarı organizasyondan vazgeçince, futbol seni cezalandırıyor"- "Şampiyonluk için en iddialısı, en avantajlısı biziz. Şampiyon olacağımıza son derece inanıyorum"

13 Nisan 2019 Cumartesi 22:51
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 yenilen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, ilk yarıdaki doğru saha yayılımını ikinci yarıda yapamadıklarını ve bunun da mağlubiyeti getirdiğini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısına, bugün toprağa verilen Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Can Bartu'ya Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Avcı, Beşiktaş'ın taraftar desteğiyle baskılı oynayacağını bilerek maça çıktıklarını belirtti.

"İlk yarı itibarıyla çalıştığımız 4-5 baskıyı kırma, topa sahip olma organizasyonunu, duran toptan yediğimiz gole kadar harika kullandık." diyen Avcı, şöyle konuştu:

"Girdiğimiz 3 net pozisyon vardı. Devreye girerken Beşiktaş'ın golü bulması, rakibin soyunma odasına moralli gitmesini sağladı. İlk yarıda baskıyı kıran takımım, ikinci yarıda ilk 5 dakika bu baskıya cevap veremedi. 11 oyuncuyla bu baskıyı kırarken, organizasyonun doğru olması gerekiyor. Beşiktaş'ın golünden sonra oyundan vazgeçtik, bu doğru değildi. Gole kadar ilk yarı yüzde 80'lere ulaşan topla oynama oranımız vardı. İkinci yarıda karışık oyuna döndük. Bu alışık olmadığımız bir şeydi. İlk yarı itibarıyla doğru oyun vardı. İkinci yarı organizasyondan vazgeçince, futbol seni cezalandırıyor. Önümüzde 6 hafta kaldı ve cebimiz dolu. Sürece, şampiyon olacağımıza son derece inanarak devam ediyoruz."

Beşiktaş'ın sahasında çok etkili bir takım olduğunun altını çizen Avcı, "Vodafone Park çok önemli bir deplasman. Beşiktaş burada 3 senede bir maç kaybediyor. Oyunun çok güzel yanları da var. İkinci yarı itibarıyla oyundan vazgeçtiğimiz anlar oldu. Bizim takım kaotik oyun oynayamaz. Bizim topa sahip olup, rakibi koşturmamız gerekiyor. Bundan vazgeçersen, rakip seni yıpratabiliyor. Pas opsiyonlarını, saha dağılımını kullanamadık. Bu iş sadece mücadele, yürek işi değildir. Bu iş sahada santim santim hesaplanan bir şeydir." ifadelerini kullandı.

Avcı, "Hamle yaptığınız oyunculardan verim alamadınız." şeklindeki yorum üzerine, "Oyuncu üzerinden bu işe bakmadım. Saha dağılımımızda sıkıntı vardı. Kenar oyuncusu bizde içeriye girmez, genelde çizgide olur. Bugün 2-3 defa içeriye girdiler. Böyle olunca alan daralıyor ve baskı yiyorsunuz. Çok net pozisyon vermedik ama hep Beşiktaş'ı devreye soktuk." değerlendirmesinde bulundu.

Abdullah Avcı, "İkinci yarıda beklediğiniz oyunun olmamasını, şampiyonluk stresine bağlayabilir miyiz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Hayır. Biz 30 maçı da iyi oynamadık. Kazandığımız ancak oyun içinde kaybettiğimiz maçlar da vardı. Fenerbahçe maçında da 25 dakika oyunu kaybettiğimiz bölüm vardı. Bunu Manchester City de Liverpool da yapamıyor. Oynadığınız takım Beşiktaş. Tabii ki bu süreçler kolay değildir. Buradaki atmosferi görüyorsun, 40 bin kişi seni itebiliyor. Zihinsel yorgunluk değil, bugün oyundan vazgeçme buna neden oldu. 45 dakika iyi oynuyorsanız, daha sonra bunun olmaması zihinsel yorgunluk değildir. İlk yarı itibarıyla oyun bizim elimizdeydi, Beşiktaş ikinci yarıda devreye girdi."


- "Şampiyonluk için en iddialısı, en avantajlısı biziz"


Avcı, şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak, "Şampiyonluk için en iddialısı, en avantajlısı biziz. Şampiyon olacağımıza son derece inanıyorum." açıklamasında bulundu.

Abdullah Avcı, Adebayor ve Demba Ba'yı oyuna almamasıyla ilgili, "11 haftadır Robinho ile oynuyoruz, ilk kez mağlup olduk. Attığımız golde, Elia'nın yaptığı koşu bile dün yaptığımız antrenmanda çalışılan bir pozisyon. Diğerleri de bizim oyuncularımız. Zaman zaman girecek ve oynayacaklar. Farklı bir oyun oynuyoruz. Robinho bu oyuna daha uygun bir isim. Sadece skor olarak bakmamak lazım. Oluşturduğu alanlar, yaptığı koşular, onlar daha çok gözüken şeyler." şeklinde konuştu.

Avcı, sezon sonunda Beşiktaş'ın başına geçeceği iddialarıyla ilgili olarak ise, "Son 4-5 senedir adımın büyük kulüplerle anılması, yurt dışından takip edilmemiz, doğru işler yaptığımızı gösteriyor. Bugün oyun sizin hoşunuza gidiyorsa, bu yurt dışından da böyle görülüyor. Bunlar bizi mutlu eden, her seferinde geliştirmeye çalıştığımız şeyler. Bizim şu an itibarıyla 6 hafta öncelikle kilitlendiğimiz hedef bu. Şu an itibarıyla bunun peşinde koşuyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.


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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 22:51
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