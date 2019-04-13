



ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Birevim Elazığspor'u 3-1 yenen Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, "Galip geldiğimiz için çok mutluyuz." dedi.

Çapa, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, zor bir karşılamayı kazanmış olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Disiplinli bir oyun sergileyen oyuncularını tebrik eden Çapa, şöyle konuştu:

"Maçın ikinci yarısında Jesse'yi (Sekidika) oyuna almamız, karşılaşmayı lehimize çevirmemize neden oldu. Skoru bulduktan sonra iyi oynadık. Geriye düştükten sonra maçı kazanmamız ne kadar dirençli olduğumuzu gösterdi. Bizi hiç yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür ediyorum. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Yaşananları hep birlikte biliyoruz. Bundan önceki bazı maçlarda beklentilerin altında kaldık. Beklenenden çok puan kaybettik. Bugün çok önemli bir avantaj elde ettik. Bu galibiyet camiamıza hayırlı olsun."

Cemali Sertel'in sakatlanarak oyundan çıkmasına değinen Çapa, "Bugün maçı kazandık ancak Cemali'nin sakatlanması bizi üzdü. Omzunda kırık var. İyi oynarken sakatlanması bizi üzdü." diye konuştu.





- Aksu: "İkinci yarıda oyun isteğimiz gibi olmadı"





Birevim Elazığspor Sportif Direktörü Mustafa Aksu, iki takım için de büyük önem taşıyan bir maça çıktıklarını ancak istedikleri sonucu alamadıklarını belirtti.

Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladıklarını anlatan Aksu, "İkinci yarıda oyun isteğimiz gibi olmadı. Son topları iyi kullanamadık. Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Bundan sonraki maçlara bakacağız. Kalan 5 maçımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



