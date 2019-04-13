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Maçın ardından

- CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum"

13 Nisan 2019 Cumartesi 21:56
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçını Vodafone Park'ta takip eden CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, iyi bir karşılaşma izlediğini belirtti.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan İmamoğlu, "Beşiktaş taraftarını izlemek bile çok keyifli oluyor. Çok heyecan duyduğum statlardan birisi. Beşiktaş'ın 90 dakika boyunca hiç durmayan bir tribünü ve seyircisi var. İyi bir maç oldu. Karşılıklı atakların olduğu güzel bir maç izledim. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum. Futbol seyir olarak güzel, seyircisiyle güzel, centilmenliğiyle güzel. Sahalarda hep güzellikler olsun. Dileğim budur. İnşallah yarınki derbiye de gideceğim." diye konuştu.

İmamoğlu, soyunma odalarını ziyaret edip etmediği yönündeki bir soruya ise "Orası bende kalsın." yanıtını verdi.


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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 21:56
  1. Beşiktaş
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Futbol
  4. Medipol Başakşehir

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