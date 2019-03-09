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Maçın ardından

- MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: "Ligimizde alınan her puan değerlidir"- Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: "Sonlandırma konusundaki sorunumuzu bir türlü çözemiyoruz"

09 Mart 2019 Cumartesi 21:54
Maçın ardından


ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Bursaspor ile golsüz berabere kalan MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, "Ligimizde alınan her puan değerlidir." dedi.

Kaplan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 90 dakikayı ikiye ayırmak istediğini belirterek, "İlk 45 dakikadaki oyundan memnun değilim. Bugün biraz duygusallık öne çıktı ve vasat bir oyun oynadık. Boyd da vasatın altında kalınca üretimimiz düştü." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında sahada daha iyi bir Ankaragücü olduğunun altını çizen Kaplan, "Pozisyonlara girdik, kazanabilirdik. Rakibimizin de pozisyonları vardı, onlar da kazanabilirdi. Orgill'in ikinci yarıdaki pozisyonunu gole çevirebilseydik, 3 puan alabilirdik. Yine de alınan 1 puan iyidir. Tipik bir beraberlik maçı gibi gözüktü. Ligimizde alınan her puan değerlidir. Ankaragücü'nün küme düşeceğini kesinlikle düşünmüyorum. Biz iyi bir takımız, daha da iyi yerlere geleceğimize eminim." diye konuştu.


- Bursaspor cephesi


Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, oyuna çok iyi başladıklarını ve ilk bölümde 3 net pozisyona girdiklerini söyledi.

Kendileri gibi puana şiddetle ihtiyacı olan takımların böyle pozisyonlardan boş dönmemesi gerektiğine dikkati çeken Aybaba, "Boş dönünce sorun başlıyor. Oyuncuların kendine güveninde düşüş başlıyor, teknik heyette düşüş başlıyor. Sonlandırma konusundaki sorunumuzu bir türlü çözemiyoruz. İkinci yarıda oyun dengelendi. iki takım da pozisyonlara girdi. Deplasmanda alınan 1 puan var. Kazansaydık bizim için önemli bir ivme olacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Başkent temsilcisinin vefat eden iki taraftarı nedeniyle iki takım taraftarlarının yaptığı hareketlerin duygusal olduğunu vurgulayan Aybaba, şunları söyledi:

"Bunları evlatlarımızı kaybetmeden önce yapsak daha iyi olurdu. Biz bunları yapabilecek kocaman bir ülkeyiz. Futbolun içinden beslenen milyonlarca insan var. Kendi içimizde bu sorunları çözelim, statları hep bu hale getirelim. Bizim bu birikimimiz var. Biz içine girmez, top dolaştırmayı severiz. Bunu yaptıkça bu tür sorunları yaşamaya devam ederiz."


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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 21:54
  1. 25. hafta
  2. Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba
  3. Futbol
  4. Maçın ardından
  5. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü MMustafa Kaplan
  6. Spor Toto Süper Lig

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