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Maçın ardından

- Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat:- "Benim için oyun galibiyet kadar değerliydi"- Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü:- "Oyunun hakkı zaten beraberlikti, bence iyi bir sonuç oldu"

09 Mart 2019 Cumartesi 20:11
Maçın ardından


ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında, sahasında Osmanlıspor ile golsüz berabere kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Ümit Özat, "Benim için oyun galibiyet kadar değerliydi." dedi.

Özat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolcularının bugün iyi bir mücadele ortaya koyduğunu söyledi.

Oyuncularını maçtan sonra tebrik ettiğini aktaran Özat, "Bana göre kusursuz mücadele ettiler. Zaman zaman kopmalar olacak." şeklinde konuştu.

Özat, bir tarafta en son serisini geçen hafta kaybetmiş Osmanlıspor ile diğer tarafta tekrar seri yakalamaya çalışan, inişli çıkışlı dönemleri olan Adana Demirspor bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Benim için oyun galibiyet kadar değerliydi. Hakeme bir iki çift söz söylemek istiyorum. Devre arasında baktığım çok net bir pozisyon var. İstanbulspor maçında da verilmeyen penaltı, bu maçta verilmeyen penaltı. Endişelerimizi başkanımız dile getirmişti. O penaltıyı vermeyeceksen hangi penaltıyı vereceksin? Burada bir kişi Adanalı olsun olmasın ona 'penaltı değil' diyen varsa saygı duyarım. Kalan maçları da kazanacak potansiyeli olan bir Adana Demirspor var. Biz inatla yolumuza devam edeceğiz."


- "Oyunun hakkı zaten beraberlikti"


Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, iyi bir maç olduğunu, rakiplerinin özellikle son üç haftadır çıkışa geçtiğini dile getirdi.

Adana Demirspor'un son iki maçını da kazandığını anımsatan Özköylü, "Kendi sahasında seyircisinin katkısıyla coşkulu oynayan takım. Bu coşkuya oyuncular iyi cevap veriyor. İlk 15 dakika da onların istediği gibiydi." diye konuştu.

Özköylü, ilk yarının son 25 dakikasında tamamen oyunun kontrolünü ellerine aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İkinci yarı ortada geçen bir maç oldu. Adana Demirspor'un 1-2 tane tehlikeli olabilecek atağı olduğu görülse de baktığınız zaman pozisyon yoktu. İki takım da çok fazla üretken olamadı. Biz düşündüğümüz çıkışları iyi yapabilsek ön tarafta topları doğru final paslarıyla buluşturabilsek belki etkili olabilirdik ama yapamadık. Oyunun hakkı zaten beraberlikti, bence iyi bir sonuç oldu. Oyuncularımı kutluyorum."

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 20:11
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