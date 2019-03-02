



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor karşısında 3-2'lik skorla aldıkları 3 puandan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Ersun Yanal, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, sözlerine vefat eden MKE Ankaragücü taraftarları için başsağlığı dileyerek başladı.

Sahadan 3 puanla ayrılmalarının sevindirici olduğunu aktaran Yanal, "Geçen hafta (Beşiktaş derbisi) oynadığımız futbol ve aldığımız sonuçtan sonra keyfimiz farklıydı ama kazanamadığımız için üzülüyorduk. Bugün 3 puanı aldık, keyfimiz yerinde ama oyun eleştirilerine açığız. 3-4 günde bir maç oynadığımız için oldukça problemli ve yorucu bir süreç geçirdik. Bu da takım olmakta sıkıntı çeken bir ekip için sıkıntıydı. Şu an tek kulvar kaldı. Elimizde 31 oyuncu var. Bunlardan 15-16'sını kullanacağız. Kimlerle mücadele edeceğimiz belli. Bu ligde artık yenilmeden, bütün maçları kazanarak devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım iskeletini sayacak durumda olmadıklarını anlatan Yanal, "Buna fırsatımız hiç olmadı. 4 günde bir maç oynadığımız süreç yaşadık. Zenit hariç, 11'e 11 tamamladığımız hiçbir maçı kaybetmedik. Umarım artık hakemlerin de önü açıktır. Onlar da teknik bir değişiklikle yeni bir döneme geçtiler. Eğitime ağırlık veren bir ekip geldi. Hakemlerin daha rahat bir ortamda maç yönetmelerini umarım sağlarlar." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin iç sahada ve dış sahada aynı oyunu oynaması gerektiğini vurgulayan Yanal, "Fenerbahçe, Fenerbahçe gibi oynar. Onun mücadelesini veriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın hakem eleştirisiyle ilgili gelen soru üzerine Yanal, şu cevabı verdi:

"Bize de verilmeyen penaltı var. Verdiği penaltıda ofsayt tartışması var. Bizim de canımız çok yandı. Hakemlerimizin eleştirilmediği bir ligin oynanmasından yanayım. Ben asla hakemlerimizi eleştirmedim, onların yönetilme şeklini eleştirdim. Hala sorduğum soruların cevabını alamadım. Bana çatır çatır soruluyor, cevabını veriyorum ama onlar vermiyor. Biz büyük bir aileyiz. Ben çok yetenekli, becerikli hakemlerimizin olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar hep kazanıyorlardı ve hakemi konuşmuyorlardı. Umarım hep kazanırlar ve hakemi de konuşmazlar."





- "O maça damgamızı vurmak zorundayız"





Göreve geldikten sonra koşu mesafeleri ve topla oynama yüzdelerinin arttığını anlatan Yanal, lig lideri Medipol Başakşehir'le gelecek hafta karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Kaygımızı hızla geçip, yukardaki performansa bakmamız gerekiyor. Önümüzde hafta zirveyi etkileyecek bir maç var. Biz o maça damgamızı vurmak zorundayız. Sonra içeride Sivasspor maçımız var. Adım adım yukarıda yerimizi almalıyız. Artık bunun stresi başlamalı. Yolda kervanı düzmek kolay değildir. Bu mazeret değil. 2013-2014'te ben takımı kampta aldığımda 28 kişiydik. Sezonu da böyle bitirdik ve şampiyon olduk." şeklinde görüş belirtti.





- "Fenerbahçe taraftarı, Beşiktaş taraftarını bastırdı"





Fenerbahçe taraftarının desteğini öven Yanal, geçen hafta Beşiktaş'la Vodafone Park'ta oynadıkları maçı da örnek göstererek, "Soyunma odasında, 'Taraftarın gösterdiği davranışın karşılığını vermek başka bir şey.' diye konuştuk. Fenerbahçe'nin büyüklüğü buradan geliyor. Bizim taraftarımız o kadar protesto da etmiyor. Gerçekten çok destekliyorlar. Beşiktaş maçında gördüğümüz manzara gerçekten uzun yıllar konuşulacak. Fenerbahçe taraftarı, Beşiktaş taraftarını Vodafone Park'ta bastırdı. Bu sene belki tren kaçtı ama bu takım seneye şampiyon olacak. Bunu yönetim ve biz o kadar içten biliyoruz ki." değerlendirmesinde bulundu.

Son maçlarda şans vermediği santrforlar İslam Slimani ve Michael Frey

hakkında gelen soruyu da yanıtlayan Yanal, "Kalan 10 haftada her oyuncunun şansı olduğunu düşünüyorum. Herkes şansını iyi değerlendirsin. Maçta, ısınırken hatta oyuna girip çıkarken. Burası Fenerbahçe. Oyundan çıkarken bile herkes Fenerbahçe'de oynadığına şükredecek." diyerek sözlerini tamamladı.



