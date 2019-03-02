0553 313 94 23

Maçın ardından

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal:"Geçen hafta (Beşiktaş derbisi) oynadığımız futbol ve aldığımız sonuçtan sonra keyfimiz farklıydı ama kazanamadığımız için üzülüyorduk. Bugün 3 puanı aldık, keyfimiz yerinde ama oyun eleştirilerine açığız"- "Önümüzde hafta zirveyi etkileyecek bir maç var. Biz o maça damgamızı vurmak zorundayız"- "Beşiktaş maçında gördüğümüz manzara gerçekten uzun yıllar konuşulacak. Fenerbahçe taraftarı, Beşiktaş taraftarını Vodafone Park'ta bastırdı"

02 Mart 2019 Cumartesi 23:20
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor karşısında 3-2'lik skorla aldıkları 3 puandan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Ersun Yanal, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, sözlerine vefat eden MKE Ankaragücü taraftarları için başsağlığı dileyerek başladı.

Sahadan 3 puanla ayrılmalarının sevindirici olduğunu aktaran Yanal, "Geçen hafta (Beşiktaş derbisi) oynadığımız futbol ve aldığımız sonuçtan sonra keyfimiz farklıydı ama kazanamadığımız için üzülüyorduk. Bugün 3 puanı aldık, keyfimiz yerinde ama oyun eleştirilerine açığız. 3-4 günde bir maç oynadığımız için oldukça problemli ve yorucu bir süreç geçirdik. Bu da takım olmakta sıkıntı çeken bir ekip için sıkıntıydı. Şu an tek kulvar kaldı. Elimizde 31 oyuncu var. Bunlardan 15-16'sını kullanacağız. Kimlerle mücadele edeceğimiz belli. Bu ligde artık yenilmeden, bütün maçları kazanarak devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım iskeletini sayacak durumda olmadıklarını anlatan Yanal, "Buna fırsatımız hiç olmadı. 4 günde bir maç oynadığımız süreç yaşadık. Zenit hariç, 11'e 11 tamamladığımız hiçbir maçı kaybetmedik. Umarım artık hakemlerin de önü açıktır. Onlar da teknik bir değişiklikle yeni bir döneme geçtiler. Eğitime ağırlık veren bir ekip geldi. Hakemlerin daha rahat bir ortamda maç yönetmelerini umarım sağlarlar." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin iç sahada ve dış sahada aynı oyunu oynaması gerektiğini vurgulayan Yanal, "Fenerbahçe, Fenerbahçe gibi oynar. Onun mücadelesini veriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın hakem eleştirisiyle ilgili gelen soru üzerine Yanal, şu cevabı verdi:

"Bize de verilmeyen penaltı var. Verdiği penaltıda ofsayt tartışması var. Bizim de canımız çok yandı. Hakemlerimizin eleştirilmediği bir ligin oynanmasından yanayım. Ben asla hakemlerimizi eleştirmedim, onların yönetilme şeklini eleştirdim. Hala sorduğum soruların cevabını alamadım. Bana çatır çatır soruluyor, cevabını veriyorum ama onlar vermiyor. Biz büyük bir aileyiz. Ben çok yetenekli, becerikli hakemlerimizin olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar hep kazanıyorlardı ve hakemi konuşmuyorlardı. Umarım hep kazanırlar ve hakemi de konuşmazlar."


- "O maça damgamızı vurmak zorundayız"


Göreve geldikten sonra koşu mesafeleri ve topla oynama yüzdelerinin arttığını anlatan Yanal, lig lideri Medipol Başakşehir'le gelecek hafta karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Kaygımızı hızla geçip, yukardaki performansa bakmamız gerekiyor. Önümüzde hafta zirveyi etkileyecek bir maç var. Biz o maça damgamızı vurmak zorundayız. Sonra içeride Sivasspor maçımız var. Adım adım yukarıda yerimizi almalıyız. Artık bunun stresi başlamalı. Yolda kervanı düzmek kolay değildir. Bu mazeret değil. 2013-2014'te ben takımı kampta aldığımda 28 kişiydik. Sezonu da böyle bitirdik ve şampiyon olduk." şeklinde görüş belirtti.


- "Fenerbahçe taraftarı, Beşiktaş taraftarını bastırdı"


Fenerbahçe taraftarının desteğini öven Yanal, geçen hafta Beşiktaş'la Vodafone Park'ta oynadıkları maçı da örnek göstererek, "Soyunma odasında, 'Taraftarın gösterdiği davranışın karşılığını vermek başka bir şey.' diye konuştuk. Fenerbahçe'nin büyüklüğü buradan geliyor. Bizim taraftarımız o kadar protesto da etmiyor. Gerçekten çok destekliyorlar. Beşiktaş maçında gördüğümüz manzara gerçekten uzun yıllar konuşulacak. Fenerbahçe taraftarı, Beşiktaş taraftarını Vodafone Park'ta bastırdı. Bu sene belki tren kaçtı ama bu takım seneye şampiyon olacak. Bunu yönetim ve biz o kadar içten biliyoruz ki." değerlendirmesinde bulundu.

Son maçlarda şans vermediği santrforlar İslam Slimani ve Michael Frey
hakkında gelen soruyu da yanıtlayan Yanal, "Kalan 10 haftada her oyuncunun şansı olduğunu düşünüyorum. Herkes şansını iyi değerlendirsin. Maçta, ısınırken hatta oyuna girip çıkarken. Burası Fenerbahçe. Oyundan çıkarken bile herkes Fenerbahçe'de oynadığına şükredecek." diyerek sözlerini tamamladı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 23:20
  1. Çaykur Rizespor
  2. Ersun Yanal
  3. Fenerbahçe
  4. Futbol
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nazilli 10. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali Başladı
    1. Nazilli 10. Kültür Sanat ve Edebiyat..
    2. Binali Yıldırım "Öyle ayrıcalık yok..
    3. Yardımsevenler 91. onur yılı yemeği
    4. İİT, UNRWA için vakıf fonu oluşturacak
    5. GÜNDEM ÖZETİ / 3 Mart 2019
    6. İşsiz kaldığı sektörde patron oldu!..
    7. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    8. AK Parti Ümraniye Başkan Adayı..
    9. Karamollaoğlu'ndan iddialı çıkış:..
    10. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası
    11. İİT'den Hindistan ve Pakistan'a..
    12. Güreş: Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası
    13. Cumhurbaşkanı Buteflika'nın ülkeye..
    14. Judo: 26. Nazım Canca Ümitler Avrupa..
    15. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda..
    16. Trump, 2020 seçimlerinden zaferle..
    17. Bayburt’ta yolcu otobüsü şarampole..
    18. Bayern Münih zirveye ortak oldu
    19. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    20. ABD medyası kıvranıyor: Türkiye'nin..
    21. Erzurumspor, Galatasaray maçına hazır
    22. Bülent Arınç'tan '31 Mart' mesajı:..
    23. Van’da ‘Çocuk evliliklerine hayır’..
    24. Maçın ardından
    25. Emniyet şeridindeki kamyona otomobil..
    26. GÜNCELLEME - Bayburt'ta yolcu otobüsü..
    27. Bayburt’ta yolcu otobüsü devrildi: ölü..
    28. CHP Buca Gençlik Kolları yönetimi..
    29. Cezayir Müslüman Alimler Cemiyeti'nden..
    30. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy,..
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Herkesi ilgilendiriyor! Doğalgaz fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme
    Herkesi ilgilendiriyor! Doğalgaz fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme
    Melih Gökçek anket sonucunu açıkladı: Kılıçdaroğlu gidiyor
    Melih Gökçek anket sonucunu açıkladı: Kılıçdaroğlu gidiyor
    Tatbikatı gören Rumlar ağız değiştirdi: Çatışmayacağız
    Tatbikatı gören Rumlar ağız değiştirdi: Çatışmayacağız
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Ortadoğu'nun Cahşları'nın yazarı Öznur'dan çağrı: Kürt kardeşlerim artık Barzani'ye baş kaldırmalı!
    Ortadoğu'nun Cahşları'nın yazarı Öznur'dan çağrı: Kürt kardeşlerim artık Barzani'ye baş kaldırmalı!
    MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert yeni parti açıklaması
    MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert yeni parti açıklaması