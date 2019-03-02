



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 yenen Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, geliştirmeleri gereken çok şey olduğunu söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Soldado, "Maça çok istekli başladık ama kalemizde erken gol gördük. Kazanmaya çok ihtiyacımız olan bir akşamdı. Bu hafta da geriye düştükten sonra devreye önde girmeyi başardık. Geliştirmemiz gereken çok fazla şey var. Hepimizin bunun farkında olduğunu düşünüyorum. Herkesin bir adım daha fazla atması gerekiyor. Devre arasına 2-1 önde ve rakipten 1 kişi fazla girdik. Kendimizi eleştirmemiz gerekiyor. Çok kolay şekilde kendimizi sıkıntıya sokacak duruma geldik." diye konuştu.

Takımın reaksiyon göstermeyi başardığını belirten Soldado, "Bu duruma getirdikten sonra bir penaltı oldu ve maçı lehimize çevirerek kazandık. Taraftarların verdiği güç bizim için önemliydi ve onların sayesinde üçüncü golü bulmayı başardık. Onların desteğiyle 3 puanı aldık." ifadelerini kullandı.

Takımdaki geleceği hakkında da açıklamalarda bulunan Soldado, şunları kaydetti:

"Benim için gelecek, önümüzdeki haftaki maç demek. Önümüzdeki maça odaklanmış durumdayım. Haftaya takıma nasıl katkı veririm, bunu düşünüyorum. Şu anda bireysel düşünecek durumda değilim. Takımımızı düşünmek mecburiyetindeyiz. Takım arkadaşlarıma katkı vermek zorundayım. Acı çektiğim 4 aylık bir dönemi geride bıraktım. Sahada olmaktan şu anda keyif alıyorum. Umarım aynı şekilde devam eder."



