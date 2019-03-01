



ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Eyüp Arın, "En azından kazanamadıysak kaybetmedik, bir puan mağlubiyetten iyidir diyorum." dedi.

Arın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, kazandıkları Boluspor maçının ardından oynadıkları Giresunspor müsabakasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Karşılaşmanın bulundukları çemberden çıkarak biraz daha rahat nefes alabilmeleri adına önem arz ettiğini kaydeden Arın, maça lig bitmiş gibi başladıklarını ve ilk yarım saat böyle mücadele ettiklerini belirtti.

Giresunspor'un ilk yarım saatte oyunu oynayan ve yönlendiren taraf olduğunu vurgulayan Arın, ikinci yarıda oyunun kontrolünün kendilerine geçtiğini aktardı.

Maçta çok net pozisyonlar bulduklarını dile getiren Arın, şunları kaydetti:

"Devreye girdiğimizde önce skoru dengelemekti hedefimiz, sonra öne geçmekti. Bunun birincisini başardık ama ikincisini başaramadık. En azından kazanamadıysak kaybetmedik, bir puan mağlubiyetten iyidir diyorum ama sonlara doğru kazanacağımız bir maçtı. Bizim takım, gerçek kimliğinde oynadığı zaman biz oluyoruz. Bu maçı kazansaydık belki düşüncelerimiz farklı boyutta olacaktı ama kazanamadık, kaybetmedik de. Düşüncelerimizi biraz erteledik diyorum. Bundan sonra belli bir şeyi başarmak için hep birlikte çalışacağız."





- Giresunspor cephesi





Giresunspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, oyuna oldukça iyi başladıklarını ve düşündükleri şekilde öne de geçtiklerini söyledi.

Keyifli bir maç olduğunu belirten Kılıç, "Puana sevinebiliriz, son bölümde kaybedebilirdik." ifadesini kullandı.