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Maçın ardından

- Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna:"Müsabakadan kaybederek değil, çok şey kazanmış bir takım olarak ayrıldık"- Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut:"1-0 kazanarak müsabakayı uzatmalara götürdüler ama biz istediğimiz sonucu penaltılarda aldık, tur atladık"

27 Şubat 2019 Çarşamba 23:55
Maçın ardından


İZMİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, "Müsabakadan kaybederek değil, çok şey kazanmış bir takım olarak ayrıldık." dedi.

Tuna, Evkur Yeni Malatyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında normal süresi ve uzatma bölümü 1-0 Göztepe'nin üstünlüğüyle tamamlanan maçta penaltı atışlarında rakibine 5-3 üstünlük kurarak yarı finale yükseldiği karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımının gösterdiği oyundan dolayı heyecan duyduğunu ve bundan mutlu olduğunu belirten Tuna, gösterdikleri performansla iyi oyunun sinyallerini verdiklerini ancak daha iyi olmaları gerektiğini bildiklerini aktararak, "Bunları daha iyileştirme adına çok iyi örnek oldu bu maç, umarım daha iyisi olacak." diye konuştu.

Tuna, rakiplerinin savunma ağırlıklı bir oyunla müsabakaya başladığını belirterek, "İlk yarıda istediğimiz pozisyonları üretemedik. İkinci yarıda sorunları çözüp, çok arayış içine girdik. Maçı kazanabilecek hatta uzatma bölümünde turu getirecek pozisyonları bulduk. Bu maçtan nasıl ayrıldınız derseniz, müsabakadan kaybederek değil, çok şey kazanmış bir takım olarak ayrıldık." ifadelerini kullandı.

Göztepe'de teknik direktör Kemal Özdeş'le yolların ayrılmasının ardından tekrar göreve gelen Tamer Tuna, en son 19 Mayıs 2018'de Bornova Stadı'nda oynanan Galatasaray maçında Göztepe'nin başında görev yapmıştı.

Normal sürede 3 değişiklik hakkını kullanan Göztepe'de uzatma bölümünde Deniz Kadah'ın yerine Halil Akbunar oyuna dahil oldu.


- Erol Bulut: "VAR'la ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum"


Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe karşısında müsabakaya 1-0'lık avantajla çıktıklarını ve bunu korumaya çalıştıklarını söyledi.

Göztepe'nin kendi evinde çok iyi futbol oynadığını ve baskılı oynamaya çalıştığını kaydeden Bulut, şöyle konuştu:

"1-0 kazanarak müsabakayı uzatmalara götürdüler ama biz istediğimiz sonucu penaltılarda aldık, tur atladık. Bunu başardığımızdan dolayı futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Gelen taraftarlarımıza ve ekran başındakilere teşekkür ediyorum. Zor bir maç oldu ama VAR'la ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum. VAR başındakilerin izlediklerinde neler gördüklerini sormak istiyorum. Kırmızı kart pozisyonu var, Titi, Barış'ın ayağına bastı. Guilherme rakibine dokunmuyor, faul veriyor ve gol yiyoruz. Bu sistem nasıl işliyor, onu sormak istiyorum."

Bulut, her şeyin daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Türk futbolunu daha iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 23:55
  1. Erol Bulut
  2. Evkur Yeni Malatyaspor
  3. Futbol
  4. Göztepe
  5. Tamer Tuna
  6. Ziraat Türkiye Kupası

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