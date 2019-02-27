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Maçın ardından

- Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut:"Gönül isterdi ki bu noktaya getirdiğimiz karşılaşmayı, 1 gol daha atarak taçlandıralım ama kupa maceramız buraya kadar"

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:18
Maçın ardından


HATAY (AA) - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Galatasaray'ı sahasında 4-2 yenmesine karşın, ilk maçta aldığı 2-0'lık mağlubiyet nedeniyle yarı final biletini rakibine kaptıran Hatayspor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Gönül isterdi ki bu noktaya getirdiğimiz karşılaşmayı, 1 gol daha atarak taçlandıralım ama kupa maceramız buraya kadar." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İlhan Palut, ilk maçta aldıkları 2-0'lık yenilginin ardından tur şanslarının azaldığını dile getirerek, "Biz maçtan önce, 'Atacağımız 1 gol, bizi hem inanç hem konsantrasyon hem de iştah olarak turun içine daha çok sokacaktır.' diye düşünerek planlarımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

Palut, planlarını atacakları gol üzerine kurduklarını ancak 2-0 geriye düştüklerini vurgulayarak, şöyle devam etti :

"Bu plan ters işledi ve gol yedik. Bu nedenle 4 gol atmamız gereken bir durum oluştu. Devre arasında oyuncularımıza, skordan bağımsız olarak iyi mücadele etmelerini, turu ve kaç gole ihtiyacımız olduğunu düşünmeden sahaya kendi futbolları yansıtmalarını istedik. Bu noktada ikinci yarıya başladık ama bir gol daha yedik ve 2-0 mağlup duruma düştük. Buna karşın oyun disiplininden kopmadık. Gerçekten oyuncularım büyük karakter ortaya koydular. Galatasaray gibi bir takıma karşı, turun gittiği düşünülen yerde kısa sürede 4 gol atmayı başardılar ki bunu sadece söylemesi kolay, gerisi kolay değil. Gönül isterdi ki bu noktaya getirdiğimiz karşılaşmayı, 1 gol daha atarak taçlandıralım ama kupa maceramız buraya kadar. Kupa maçlarımızda Galatasaray ve Medipol Başakşehir'e karşı bizlere yoğun destek veren, gerçekten şehire bir bayram havası yaşatan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."

Palut, rotasyon dolayısıyla ligde şans vermediği ancak bugün sahaya sürdüğü oyuncularını, sarı-kırmızılı rakipleri karşısında gösterilen performanstan dolayı da tebrik etti.


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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:18
  1. Galatasaray
  2. Hatay
  3. Hatayspor
  4. İlhan Palut
  5. Ziraat Türkiye Kupası

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