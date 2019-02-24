



İSTANBUL (AA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor'u 1-0 yendikleri maçta galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik direktör, maçta baskılı bir mücadele ortaya koymalarına rağmen gole çok geç ulaştıklarını dile getirdi.

Müsabakada her türlü atağı denediklerini aktaran Terim, "Gol atamayınca kolay geçmesi muhtemel bir oyunu zora sokan biz olduk. Atağın her türlüsünü denedik. Baştaki oyun kurgumuzla bayağı baskı yaptık. Baskının sonucunda golü buluruz diye düşünürken, Mitroglou ile inanılmaz bir gol kaçırdık. Oralarda golü bulabilseydik, oyunun seyri çok değişik olabilirdi. Kendi sahamızda, çok baskılı oynadığımız oyunda kilit gol oluyor. Bunu atamadıkça rakibin direnci artıyor, bizde de ufak ufak panik başlıyor." diye konuştu.

Fatih Terim, karşılaşmaya ofansif bir orta sahayla çıkma amaçlarının erken skoru bularak bazı oyuncuları dinlendirmek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çünkü cuma sabahı 9 gibi evimize gittik. Yoğun bir maç trafiğimiz vardı. Dünyanın her tarafında derbi pazar oynanır. 5,5 saatlik yolculuktan gelmemize rağmen biz pazar oynuyoruz. Herhalde bir bildikleri vardır. Biz sezon başından beri üç kulvarda gidiyoruz. Bundan şikayetçi değiliz, hazırlıklıyız ama anlamış değiliz. Bir tek şeyi anlayabilirim, eğer derbi varsa İstanbul'daki üçüncü büyük güvenlik nedeniyle oynamaz. Bu çok doğrudur ama bize denk geldi. Bunun için öyle bir takım sürdüm sahaya. Çünkü Fernando, Diagne ve Linnes sakat. Maçta atağın her türlüsünü denedik ama atamadık. Sonunda 90+4. dakikada çok şükür galibiyet golü geldi. Böyle son dakika golleri bazen oyun içinde attığınız birkaç golden daha değerlidir. Galatasaraylılara çok hoş bir armağan oldu. Üç puanı hak ettik. Fedakarlıkları, istekleri ve özverileri için oyuncularımı kutluyorum."





- "Dünyanın her tarafında derbi pazar oynanır"





Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçlarından geç dönmelerinden dolayı Akhisarspor müsabakasını pazartesi günü oynamak için herhangi bir başvuruda bulunup bulunmadıklarına yönelik soruyu şöyle yanıtladı:

"Galatasaray olarak müracaat etmemiş olabilir miyiz? Belki yazılı etmedik ama bunu söylemeye bile gerek yok. Biz cuma günü uzun yoldan geliyoruz. Derbinin pazar oynanması daha mantıklı diye düşünüyorum. Dünyanın her tarafında pazar oynanır. Derbi çok nadir pazartesi günü oynanır. Bilmiyorum ama herhalde bir bildikleri vardır. Sadece ben konuşmuyorum, profesyonellerle herkes konuşuyor. Tüm kulüpler konuşuyor. Gayet medeni şekilde. Zaten doğal olarak bazı maçları soracaklar. Çünkü perşembe, çarşamba, salı oynayanlar var. Bunu 'Vay konuşuyor, istişare ediyor' şeklinde almamak lazım. Herkes konuşuyor hem de herkesle konuşuyor. Biz yine profesyonellerle konuşuyoruz."





- "Selçuk oyunun şeklini değiştirdi"





Fatih Terim, ikinci yarıda Selçuk İnan'ın oyuna girmesiyle daha çok topa sahip olduklarını belirterek, "Selçuk hem bizim takım kaptanımız hem de Galatasaray'a çok önemli hizmetler yapmış bir oyuncumuz. Bizimle 8. senesi. Bu sürede birçok şampiyonluk ve başarıya imza atmış bir oyuncu. Profesyonelliği iyi uygulayan bir oyuncu. Bize lazım. Selçuk ile burada çok şampiyonluk yaşadık. İkinci yarı Ndiaye ile beraber olunca daha çok topa sahip olduk. Daha da önemli işler yapacak. Orta sahaya ihtiyacımız var. Selçuk oyunun şeklini değiştirdi." ifadelerini kullandı.

Kostas Mitroglou'nun ilk yarıdaki müsait bir pozisyonda kötü bir vuruş yaptığını anlatan Terim, "Gol vuruşu diye bir şey var. Mitroglou'nun gol attığı pozisyondaki vuruşu müthiş ama atamadığı pozisyondaki vuruşu da bir o kadar kötü. Gol vuruşu başka bir şey. Bana göre gol pozisyonuna giriyorsak sorun yok. Mesele gol pozisyonu üretebilmek ve o felsefede oynayabilmek." değerlendirmesinde bulundu.