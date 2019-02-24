



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Akhisarspor'un teknik direktörü Cem Kavçak, ligde kalmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kavçak, Galatasaray'ın baskılı oyununa karşılık vermede sorun yaşadıklarını belirtti.

Cem Kavçak, uzatmalarda yedikleri golle karşılaşmayı kaybettiklerini vurgulayarak, "Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Buraya gelirken onların ligde en çok pas yapan takım olduğunu ve iç sahada baskılı bir futbol oynadığını biliyorduk. Buna karşılık vermeye çalıştık. Galatasaray akan oyunda, set oyununda ve şut atmada lig birincisi. Biz bunları engelleyip, kazandığımız toplarla hücuma gitmeyi düşündük." ifadelerini kullandı.

Hücumda üretkenlikte sorun yaşadıklarını aktaran genç teknik adam, "Savunma anlamında oyuncularım ellerinden gelenin fazlasını yaptı. Hepsini kutluyorum. İyi mücadele ettiler. Daha fazla üretken olmalıydık. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonuçta bir maç kaybettik. Önümüzde 11 lig maçı var. Ligde kalmak adına elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.