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Maçın ardından

- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "İki gündür oynanacak mı, oynanmayacak mı, oynamak istemiyorlar mı gibi bir sürü senaryonun çizildiği bir ortam vardı"- "Bursaspor, Türk futbolunun önemli takımlarından biri, onların yaşadığı şampiyonluğu biz de örnek alarak yaşamak istiyoruz"

24 Şubat 2019 Pazar 22:28
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 3-0 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, hava şartlarına rağmen net bir skorla galibiyet almalarının çok önemli olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Abdullah Avcı, ilk olarak hava şartları nedeniyle dün tatil edilen maç sonrasında yapılan eleştirilerle ilgili, "Malum hava şartları, zeminden çok iki gündür oynanacak mı, oynanmayacak mı, oynamak istemiyorlar mı gibi bir sürü senaryonun çizildiği bir ortam vardı. İki gündür burada 50-60 kişilik personel, idareciler de dahil çalışıyor, öncelikle onlara teşekkür ederim, yaptıkları fedakarca çalışmalardan dolayı. Biz içeride sıcak odada otururken onlar bu çalışmaları yapıyordu." ifadelerini kullandı.

"Sahadan çok hava şartları, birçok senaryonun ortaya çıkabileceği bir oyundu." diyen Avcı, şöyle konuştu:

"Ligin en yaşlı takımı ile en genç takımı oynadı. Rakip fiziksel teması seven, ikili mücadeleyi en fazla kazanan takım. Başakşehir bu pas oyununu oynayabilecek mi, santrforsuz oyun gibi birçok şeyin konuşulduğu ortamda bugün sahada ne gerekiyorsa onu yaptık. Genç bir takıma karşı koşu mesafemiz fazla, net bir skor, bu hava şartlarında alabilmek çok önemli. Oyuncularım her şeyden önce konsantrasyonu yüksek, şartlar ne gerektiriyorsa onu oynayabilen ve rakibinden çok daha fazlasını isteyen takımdı. Net galibiyet aldılar, oyuncularımı tebrik ediyorum. Bursaspor, Türk futbolunun önemli takımlarından biri, onların yaşadığı şampiyonluğu biz de örnek alarak yaşamak istiyoruz. Bursaspor'a bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum."

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 22:28
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